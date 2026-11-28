Nieruchomości Sklepy zamieniają w mieszkania. Nowy trend we włoskim mieście Oprac. Alicja Skiba |

Hiszpanie protestują przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu. "Pojedynczej osoby nie stać nawet na wynajem pokoju" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Dziennik "Corriere della Sera" przytoczył opinie lokatorów zazwyczaj małych mieszkań w przerobionych na kupno bądź wynajem dawnych lokalach handlowych, według których przy obecnych cenach była to dla nich jedyna szansa pozostania w mieście.

Ale są też minusy - mieszkanie na parterze i z oknami wychodzącymi na ulicę, co przekłada się na niższy komfort.

Takie mieszkania, jak obliczono, są zazwyczaj tańsze od tradycyjnych nawet o 15-30 procent.

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Duży popyt w Lombardii

Młody inżynier mieszka w 38-metrowym mieszkaniu na parterze, które było kiedyś sklepem z warzywami i owocami. Zapłacił za nie 290 tys. euro, czyli mniej niż za normalną nieruchomość w dobrym punkcie miasta. Dawna witryna sklepowa została zamurowana. Ale są też apartamenty, w których witryny są na przykład oknami sypialni.

Zarówno we wschodniej, jak i w zachodniej części Mediolanu na mieszkania zamieniono ostatnio nieczynne już bary czy pracownię krawiecką.

Branża handlowa przeżywa w stolicy Lombardii trudny okres, podczas gdy stale rośnie popyt na mieszkania i dlatego liczy się każda wolna przestrzeń, także nieczynne sklepy.

Wykorzystują to firmy zajmujące się ich przerabianiem na mieszkania i agencje nieruchomości oraz właściciele takich lokali. Wynajem takich nowych apartamentów jest zwykle bardziej opłacalny niż powierzchni handlowej.

Surowsze prawo dotyczące przekształceń

W ciągu minionej dekady z miejskiego rejestru zniknęło około 2300 lokali handlowych, a pustostany na parterach są masowo adaptowane na mikrokawalerki, sprzedawane lub wynajmowane długoterminowo.

Gazeta odnotowała, że przepisy we Włoszech zezwalają w określonych warunkach na kawalerki o powierzchni 20 metrów kwadratowych.

Władze Mediolanu zaostrzyły lokalne procedury przekształceń. Wymagane jest by zmiana przeznaczenia lokalu była już sfinalizowana w dokumentach w chwili zakupu, ponieważ bez tego nie można uzyskać zameldowania i skorzystać z ulg podatkowych na pierwsze mieszkanie.