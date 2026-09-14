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Najem na doby. Polacy wyrazili opinię

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Tusk o najmie krótkoterminowym
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Grand Warszawski/Shutterstock
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Ponad połowa, bo 52,8 procent Polaków uważa, że spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty powinny mieć prawo zakazywania właścicielom lokali wynajmowania ich na doby - wynika z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej".

Za możliwością zakazywania najmu krótkoterminowego przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe "zdecydowanie" opowiedziało się 26,9 proc. badanych, a kolejne 26 proc. wskazało odpowiedź "raczej tak" - informuje dziennik.

Zdecydowany wzrost od grudnia

Zdecydowanych i umiarkowanych przeciwników ograniczeń jest w sumie 29 proc. Jednoznacznej odpowiedzi nie potrafiło udzielić 18,1 proc. ankietowanych.

Redakcja zauważa, że gdy w grudniu 2025 r. pytała Polaków o tę samą kwestię, zwolenników obostrzeń było zdecydowanie mniej, bo niespełna jedna trzecia.

Według cytowanej przez "Rz" Ewy Palus, głównego analityka Tabelaofert, wzrost poparcia dla proponowanych rygorów to efekt budowania gęstej atmosfery wokół najmu krótkoterminowego i podbijania przez polityków tego tematu.

Badanie na zlecenie "Rzeczpospolitej" przeprowadził IBRiS 4 i 5 września na próbie 1068 osób.

Poprawka do ustawy o hotelarstwie

Na początku września rząd przyjął autopoprawkę do projektu ustawy dotyczącej najmu krótkoterminowego. Ma ona umożliwić gminom, wspólnotom oraz spółdzielniom mieszkaniowym tworzyć strefy wolne od takiej działalności. Odbywać się to ma w drodze uchwały.

Projekt autopoprawki do rządowej propozycji (projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz niektórych innych ustaw - red.) przygotowało Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jak uzasadniono, celem jest zwiększenie podmiotowości stałych mieszkańców nieruchomości oraz ich zrzeszeń w postaci wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych, a także samorządu terytorialnego odnośnie decyzji, gdzie najem krótkoterminowy może być prowadzony.

Źródło: "Rzeczpospolita", PAP
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Tagi:
Najem krótkoterminowyNieruchomości
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