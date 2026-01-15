Rząd chce się rozprawić z mikrokawalerkami

Rynek nieruchomości. Co się dzieje z liczbą mieszkań? Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czwartek na stronie Rządowego Centrum Legislacji ma się pojawić projekt nowelizacji ustawy o własności lokali, mający ucywilizować zasady budowy mikrokawalerek i mieszkań inwestycyjnych – podaje "DGP".

Jak ustalił dziennik, projekt przede wszystkim zmienia zasady wydawania zaświadczeń o samodzielności lokalu obiektów zamieszkania zbiorowego. Bez takiego zaświadczenia nie da się wyodrębnić lokalu i go sprzedać jako lokal mieszkalny.

Przepisy mają wejść w życie w 2027 r., jednak dopóki rady gmin tych zasad nie przyjmą, zaświadczenia nie będą wydawane – czytamy w "DGP".

Dowiedz się więcej: Czy drożyzna zje oszczędności? Polacy wypatrują podwyżek

Minimalna powierzchnia mieszkań

Ponadto lokale w budynkach zamieszkania zbiorowego będą musiały spełniać takie same wymogi w świetle prawa budowlanego oraz rozporządzenia o warunkach technicznych jak mieszkania, a ich minimalna powierzchnia będzie wynosić 25 m kw.

Dowiedz się więcej: Gwałtowny wzrost. Deweloperzy mogą mieć problem

- Proponujemy, by lokale w budynku zamieszkania zbiorowego musiały spełniać takie same warunki jak mieszkania, o których mówi prawo budowlane oraz rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki mieszkalne oraz ich usytuowanie. Chodzi m.in. o nasłonecznienie i minimalną powierzchnię lokalu 25 mkw. – tłumaczy cytowany przez dziennik Tomasz Lewandowski, wiceminister rozwoju i technologii.

"Część inwestorów buduje obiekty zamieszkania zbiorowego na terenach przeznaczonych w miejscowych planach pod usługi, następnie wyodrębnia w nich lokale, dostaje zaświadczenie i sprzedaje. Takie lokale nie muszą spełniać wówczas standardów przeznaczonych dla mieszkań" - wyjaśnia "DGP".

OGLĄDAJ: Premier Tusk o cyberataku: Polska obroniła się. Trwa konferencja