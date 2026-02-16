Logo TVN24
Nieruchomości

Polacy polubili luksus. W tym segmencie popyt rośnie

pieniadze mieszkanie dom PLN shutterstock_2623833497
Nieruchomości. Ceny mieszkań w Polsce
Źródło: TVN24
Na polskim rynku nieruchomości rośnie zainteresowanie segmentem premium – wynika z najnowszej analizy Grupy Morizon-Gratka. Domy i mieszkania o wartości co najmniej dwóch milionów złotych przyciągają obecnie uwagę niemal pięciu procent kupujących. Największe zainteresowanie nieruchomościami o wyższym standardzie notuje się w stolicy.

Jak zauważyli autorzy analizy, z danych Narodowego Banku Polskiego oraz raportów Polskiego Funduszu Rozwoju wynika, że wartość aktywów finansowych polskich gospodarstw domowych na koniec III kwartału 2025 roku przekroczyła 3,8 bln zł i nadal rośnie. Zwiększa się grupa osób zamożnych, czemu towarzyszy wzrost wartości rynku dóbr luksusowych, w tym nieruchomości.

Na potrzeby analizy Grupy Morizon-Gratka przyjęto, że do segmentu nieruchomości premium zaliczają się mieszkania, apartamenty oraz budynki mieszkalne oferowane w cenie co najmniej 2 mln zł. Kwota ta odpowiada równowartości około 209 przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw. Z analizy tzw. unikalnych zapytań dotyczących ofert sprzedaży nieruchomości publikowanych w serwisach grupy wynika, że w IV kwartale 2025 roku zakupem nieruchomości o takiej wartości zainteresowanych było blisko 4,6 proc. klientów w całym kraju.

Czytaj też: "Widoczny jest rozdźwięk". Tak wygląda rynek mieszkaniowy w Polsce

Warszawa liderem rynku premium

Jak zauważyli eksperci, rozkład tego popytu nie jest jednak równomierny i koncentruje się przede wszystkim w dużych aglomeracjach oraz na ich przedmieściach. W analizowanym okresie, nieruchomościami w cenie od 2 mln zł w górę interesował się co dwudziesty klient w Krakowie (5,2 proc.), co piętnasty w Trójmieście (6,6 proc.) oraz niemal co jedenasty w Warszawie (9,4 proc.).

Za popytem idzie podaż. Według styczniowych danych Grupy Morizon-Gratka oferty sprzedaży mieszkań i apartamentów kwalifikujące się ze względu na cenę do segmentu luksusowego stanowiły 3,6 proc. wszystkich ogłoszeń tego typu w Polsce oraz 15,1 proc. ofert sprzedaży wolnostojących budynków mieszkalnych.

Warszawa
"Bolesna" niespodzianka w PIT. "System karze takie osoby"
Maja Piotrowska
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
TSUE zadecydował w sprawie wskaźnika WIBOR
Ze świata
Według szefa PFR Nieruchomości potrzebnych jest milion mieszkań ponad to co buduje rynek
"Wojna hybrydowa" na rynku mieszkań. Tutaj deweloperzy tną ceny

Na tle całego kraju zdecydowanie wyróżnia się województwo mazowieckie oraz Warszawa. W tym regionie 28,1 proc. budynków mieszkalnych (domów wolnostojących, segmentów itd.) oferowanych do sprzedaży - zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym - mieści się w segmencie cenowym premium, natomiast w stolicy odsetek ten sięga 64,8 proc.

W segmencie mieszkań i apartamentów udział ofert luksusowych w Warszawie wynosi 8,2 proc. Dla porównania, w Krakowie odsetek ten wynosi 3,8 proc., we Wrocławiu 1,5 proc., a w Poznaniu 1,3 proc.

Oferty z tzw. segmentu premium wyróżniają się wyjątkową lokalizacją, nietuzinkową architekturą oraz wysokim standardem wykończenia i wyposażenia. Wśród wystawionych na sprzedaż nieruchomości są zabytkowe pałacyki i dworki, apartamenty w zrewitalizowanych kamienicach czy nowoczesne penthousy z rozległymi tarasami i widokami na góry, morze lub panoramę miasta.

W ocenie ekspertów Grupy Morizon-Gratka dane pokazują, że rynek nieruchomości luksusowych w Polsce przestał być niszowy. Stał się dojrzałym i dynamicznie rozwijającym się segmentem krajowego rynku mieszkaniowego.

pc

TVN24 HD

pc
Opracował Bartłomiej Ciepielewski/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Rynek mieszkaniowymieszkanieNieruchomości
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica