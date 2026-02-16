Polacy polubili luksus. W tym segmencie popyt rośnie

Nieruchomości. Ceny mieszkań w Polsce Źródło: TVN24

Jak zauważyli autorzy analizy, z danych Narodowego Banku Polskiego oraz raportów Polskiego Funduszu Rozwoju wynika, że wartość aktywów finansowych polskich gospodarstw domowych na koniec III kwartału 2025 roku przekroczyła 3,8 bln zł i nadal rośnie. Zwiększa się grupa osób zamożnych, czemu towarzyszy wzrost wartości rynku dóbr luksusowych, w tym nieruchomości.

Na potrzeby analizy Grupy Morizon-Gratka przyjęto, że do segmentu nieruchomości premium zaliczają się mieszkania, apartamenty oraz budynki mieszkalne oferowane w cenie co najmniej 2 mln zł. Kwota ta odpowiada równowartości około 209 przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw. Z analizy tzw. unikalnych zapytań dotyczących ofert sprzedaży nieruchomości publikowanych w serwisach grupy wynika, że w IV kwartale 2025 roku zakupem nieruchomości o takiej wartości zainteresowanych było blisko 4,6 proc. klientów w całym kraju.

Jak zauważyli eksperci, rozkład tego popytu nie jest jednak równomierny i koncentruje się przede wszystkim w dużych aglomeracjach oraz na ich przedmieściach. W analizowanym okresie, nieruchomościami w cenie od 2 mln zł w górę interesował się co dwudziesty klient w Krakowie (5,2 proc.), co piętnasty w Trójmieście (6,6 proc.) oraz niemal co jedenasty w Warszawie (9,4 proc.).

Za popytem idzie podaż. Według styczniowych danych Grupy Morizon-Gratka oferty sprzedaży mieszkań i apartamentów kwalifikujące się ze względu na cenę do segmentu luksusowego stanowiły 3,6 proc. wszystkich ogłoszeń tego typu w Polsce oraz 15,1 proc. ofert sprzedaży wolnostojących budynków mieszkalnych.

Na tle całego kraju zdecydowanie wyróżnia się województwo mazowieckie oraz Warszawa. W tym regionie 28,1 proc. budynków mieszkalnych (domów wolnostojących, segmentów itd.) oferowanych do sprzedaży - zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym - mieści się w segmencie cenowym premium, natomiast w stolicy odsetek ten sięga 64,8 proc.

W segmencie mieszkań i apartamentów udział ofert luksusowych w Warszawie wynosi 8,2 proc. Dla porównania, w Krakowie odsetek ten wynosi 3,8 proc., we Wrocławiu 1,5 proc., a w Poznaniu 1,3 proc.

Oferty z tzw. segmentu premium wyróżniają się wyjątkową lokalizacją, nietuzinkową architekturą oraz wysokim standardem wykończenia i wyposażenia. Wśród wystawionych na sprzedaż nieruchomości są zabytkowe pałacyki i dworki, apartamenty w zrewitalizowanych kamienicach czy nowoczesne penthousy z rozległymi tarasami i widokami na góry, morze lub panoramę miasta.

W ocenie ekspertów Grupy Morizon-Gratka dane pokazują, że rynek nieruchomości luksusowych w Polsce przestał być niszowy. Stał się dojrzałym i dynamicznie rozwijającym się segmentem krajowego rynku mieszkaniowego.

Opracował Bartłomiej Ciepielewski/ams