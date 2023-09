Polowanie na hiszpańskie nieruchomości. Polacy w czołówce

Polacy zwiększyli tempo zakupów domów i apartamentów w Hiszpanii - pisze we wtorkowym wydaniu "Puls Biznesu". Na liście cudzoziemców jesteśmy na 9. miejscu, między innymi przed Szwedami czy Amerykanami.

Polacy w pierwszej dziesiątce rankingu

Z jej obserwacji, jak napisał "PB", wynika, że 65 proc. zakupów dotyczy apartamentów, a 35 proc. — domów wolnostojących z prywatnymi basenami. Jeśli chodzi o ceny najczęściej wybieranych apartamentów, to są one bardzo zróżnicowane i wynoszą od 350 tys. do 1,2 mln euro.