Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nieruchomości
|

Domy w Abu Zabi i Dubaju. Rośnie bańka?

Alicja Skiba
Alicja Skiba
Katarzyna Korzeniowska
Katarzyna Korzeniowska
Widok na wieżowce Dubaju z plaży
Widok na wieżowce Dubaju z plaży
Źródło: Shutterstock
Rynek nieruchomości może i nie stanowi trzonu gospodarki Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale jest klejnotem w jej koronie, przyciągającym rzesze zagranicznych inwestorów i odpornym na gospodarczo-polityczne zawirowania na świecie. Apetyt na domy i mieszkania w pustynnym kraju rośnie również wśród Polaków. Fakt, że koniunktura trwa już od pięciu lat, prowokuje pytania, kiedy emiracka bańka pęknie. Ponura wizja może być jednak przesadzona.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Co sprawiło, że emiracki rynek mieszkaniowy odzyskał impet po załamaniu w 2015 r.?
  • Co zachęca milionerów do stawiania na domy w Dubaju?
  • Czy Abu Zabi rośnie na konkurencję dla Dubaju?
  • Przed czym ostrzegają agencje ratingowe badające emiracki rynek?
  • Czy Polacy kupujący nieruchomości w ZEA to tylko ci o najgrubszych portfelach?

Na początku nowego milenium rynek nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przeżywał złoty okres. Liczące trzy dekady państewko w Zatoce Perskiej, które swój sukces gospodarczy zawdzięczało odkryciu złóż ropy naftowej w latach 60. minionego wieku, zaczęło inwestować w wielkoskalowe przedsięwzięcia z bizantyjskim rozmachem. Cały świat z podziwem śledził powstawanie takich inwestycji, jak licząca prawie 828 metrów Burdż Chalifa w Dubaju.

Szczególne emocje budziła budowa dubajskiego zespołu trzech sztucznych wysp w kształcie palm, z których najbardziej znana jest Jumeirah. Została ukończona w 2008 r., kiedy emiracki sektor nieruchomościowy osiągnął szczyt. Ceny rezydencji w centrum Dubaju potrafiły osiągnąć nawet 13 tysięcy dolarów za metr kwadratowy, zaś w Abu Zabi ponad 6 tysięcy.

I wtedy nastąpił krach gospodarczy, który na kilka lat drastycznie zmniejszył popyt. W ciągu następnych kilku lat rynek zaczął odbijać, jednak w 2015 r. nastąpił kolejny kryzys, tym razem wywołany niskimi cenami ropy.

Burdż Chalifa, czyli obecnie najwyższy budynek świata.
Burdż Chalifa, czyli obecnie najwyższy budynek świata.
Źródło: Shutterstock

Wiza na wagę złota

Zjednoczone Emiraty Arabskie odzyskały impet dzięki… pandemii.

- Przez cały okres pandemii COVID-19 to był kraj o najwyższym wskaźniku szczepień na świecie, dzięki bezprecedensowej reakcji rządu na wydarzenie typu "czarny łabędź" (o poważnych konsekwencjach dla gospodarki i świata, którego nie można było przewidzieć – red.) – wyjaśnił w rozmowie z TVN24+ Faisal Durrani, szef badań w firmie doradczej w zakresie nieruchomości Knight Frank w regionie MENA (Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej).

Alicja Skiba
Alicja Skiba
Redaktorka w dziale Biznes tvn24.pl
Katarzyna Korzeniowska
Katarzyna Korzeniowska
Dziennikarka tvn24.pl
Zobacz także:
praca biuro shutterstock_2572543283
Ważna zmiana w sprawie pensji. "Nie dowiemy się, ile zarabia nasz kolega z pracy"
Z kraju
Radosław Sikorski
"Wszystkie pensje zostaną przewalutowane na euro". Wicepremier zabrał głos
Z kraju
shutterstock_2411641979
Nowe największe miasto świata. "Sygnał alarmowy dla rządu"
Ze świata
shutterstock_2505463005
To powoli "staje się najdroższą ofertą na rynku". Ostrzeżenie
Z kraju
RZYM SIERPIEŃ 26 2024 NAD TURYSTYKĄ. ULICA W ZABYTKOWYM CENTRUM Z TURYSTAMI I STOLIKAMI RESTAURACYJNYMI ludzie turyści tłum w stolicy Włoch
Nowa era podróżowania. Pięć trendów w turystyce
Turystyka
nbp narodowy bank polski shutterstock_1075668164
Stopy procentowe w dół. Raty części kredytów ani drgną
Pieniądze
shutterstock_2713255203
"Polska opiekunka" i ogromny problem w Niemczech
Ze świata
pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
Dzień podwyżki dla setek tysięcy osób
Pieniądze
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Duża kumulacja w Lotto
Pieniądze
Książkowe podsumowanie roku 2025
Jest branża, w której zarobki przestały być tematem tabu
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
Kunming Chiny metro smartfon shutterstock_1018726783
Atak na wielką platformę, użytkownicy zobaczyli treści dla dorosłych. "Co się stało?"
Tech
Zakaz handlu w niedziele
Tego dnia większe sklepy będą zamknięte
Handel
Donald Trump
Trump "wstrząsnął" całym światem
Ze świata
portfel pieniadze oszczednosci shutterstock_2495156271
Gotówka na fali. Tych banknotów jest najwięcej
Pieniądze
ateny grecja - Konstantinos Dimitros shutterstock_2566477875
Ciemne chmury nad branżą. "Miliony Europejczyków chcą kupować"
Ze świata
prad shutterstock_2646359747
Ryzyko, które nie zniknie. "Europa jest na rozdrożu"
Ze świata
shutterstock_2502496967
Licencja i kluczowi pracownicy. Nowa umowa technologicznego giganta
Tech
ulica ludzie slonce pasy shutterstock_565189495
"Te osoby wyszły rano do pracy i już nigdy z niej nie wróciły". Alarmujące dane
Dla pracownika
shutterstock_2309447281
Trwa "nowe przebudzenie". Sztuczna inteligencja wkracza do kościołów
Tech
Szanghaj, port, Chiny
Chiny ogłaszają sankcje. To reakcja na działania USA
Ze świata
tim cook
Szef Apple inwestuje w popularną markę odzieżową. "Umiarkowanie pozytywny sygnał"
Rynki
złoto, srebro, metale szlachetne
Co się dzieje ze srebrem i złotem? To najwyższy poziom w historii
Rynki
shutterstock_2145538693
Tyle wyniesie kurs złotego w 2026 roku. Nowa prognoza
Rynki
barszcz shutterstock_2565562495_1
"Jest gorzej, dlatego jest lepiej". Co zrobić z jedzeniem po świętach?
Z kraju
loteria kupon usa shutterstock_1410810515
Gigantyczna wygrana. Tu sprzedano kupon wart prawie 2 miliardy dolarów
Ze świata
Kolektura Lotto
Mamy nowego milionera. Padła główna wygrana
Z kraju
Nowa trasa
"Kluczowy korytarz łączący Europę". Oddano dwa odcinki
Moto
shutterstock_1117907831
Mieszka tam 11 tysięcy osób, 3200 trafi na bruk. "Nie mamy, gdzie się podziać"
Ze świata
shutterstock_1254454795
Ubyło 100 tysięcy miejsc pracy. Branża w kryzysie
Moto
ulica warszawa ludzie tlum miasto przejscie shutterstock_2216128791
Raty się zmienią. Eksperci największych banków w Polsce są zgodni
Z kraju
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica