Nieruchomości Setki milionów na tanie mieszkania. Do kogo trafią środki? Oprac. Wiktor Knowski |

Tusk o najmie krótkoterminowym Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Darek Delmanowicz

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"Głównym celem nowego działania jest zwiększenie liczby mieszkań na wynajem oraz spółdzielczych lokatorskich, o przystępnym czynszu, czyli niższym niż stawki rynkowe. Z mieszkań skorzystają osoby dotknięte tzw. luką czynszową - czyli mieszkańcy o umiarkowanych dochodach, którzy zarabiają zbyt dużo, by ubiegać się o mieszkanie komunalne, ale jednocześnie za mało, by kupić własne lokum na rynku komercyjnym" - podano w komunikacie.

Dotacje na budownictwo społeczne

Dotacje będą pochodzić z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW), który obejmuje województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz regionalną część mazowieckiego - bez Warszawy i 9 otaczających ją powiatów.

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O dotacje będą mogły ubiegać się podmioty budownictwa społecznego, czyli społeczne inicjatywy mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielnie mieszkaniowe i spółki gminne. By uzyskać dotację, będą musiały posiadać pozwolenie na budowę oraz pozytywną ocenę wiarygodności kredytowej w procedurze udzielania kredytu na społeczne budownictwo czynszowe (kredytu SBC). Dotacja pokryje część wkładu własnego przy korzystaniu z kredytu SBC w Banku Gospodarstwa Krajowego.

"Nabory projektów przeprowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego. Wybór nastąpi w trybie konkurencyjnym" - dodano.

Zastrzeżenia resortu

MFiPR zastrzegł, że budowane i modernizowane lokale będą realizowane według najwyższych wymogów jakościowych, w tym energetycznych. "Zostaną w pełni przystosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, w tym seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami. Cała infrastruktura powstanie z poszanowaniem środowiska, estetyki oraz przy zachowaniu standardów ochrony istniejącego drzewostanu" - podkreślono.

Dotacje dla Polski Wschodniej będą miały charakter pilotażowy. Wnioski z projektu mają zostać wykorzystane przy realizacji podobnych inwestycji w ramach przygotowywanego Planu Partnerstwa Krajowego i Regionalnego - dodał resort.