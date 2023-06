Niewielkie ożywienie na rynku najmu

Więcej nowych ogłoszeń

Najpopularniejsze są mieszkania dwupokojowe

Z raportu wynika, że największym zainteresowaniem w maju na wynajem cieszyły się 2-pokojowe mieszkania o powierzchni co najmniej 40 mkw. Co dziesiąte wyszukiwanie dotyczyło lokali 2- pokojowych z metrażem od 50 mkw. oraz 4-pokojowych, przynajmniej 60 mkw, co dwudzieste - mieszkania 2-pokojowe od 30 mkw. W największych miastach najpopularniejszymi były 2-pokoje do 2000 zł w Łodzi, do 2500 zł w Szczecinie, Poznaniu oraz Wrocławiu, a do 3000 zł w Trójmieście, Krakowie i w Warszawie. Lokali poniżej 2000 zł dotyczy też co piąte wyszukanie w Katowicach, Lublinie, Opolu i Rzeszowie. W przypadku kawalerek najczęściej w cenie do 2000 zł szukano mieszkań w Białymstoku (15 proc.) i Bydgoszczy (12 proc.). W największych miastach kawalerek szuka się rzadziej, a najpopularniejsze kombinacje obejmują kwoty do 2000 zł w Łodzi (6 proc.), do 2500 zł we Wrocławiu (5 proc.), Krakowie (3 proc.), Trójmieście (2,5 proc.) i do 3000 zł w Warszawie (3 proc.).