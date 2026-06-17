Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nieruchomości

Niemal co trzeci młody Polak nie wyklucza wynajmu do końca życia

|
osiedle mieszkanie mieszkania bloku shutterstock_2606161083
Rejestr cen nieruchomości za darmo
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Przy średnich zarobkach młodych Polaków koszty najmu i opłat w metropoliach pochłaniają często ponad połowę ich dochodu - wynika z raportu Otodom i Invest Komfort. Nawet 30 procent badanych nie wyklucza wynajmowania mieszkania do końca życia.

Prawie 60 proc. młodych Polaków zadeklarowało, że weźmie kredyt hipoteczny tylko wtedy, jeśli rata nie obniży ich codziennego standardu życia.

Czego młodzi szukają na rynku mieszkań?

Jak wynika z raportu "Szczęśliwy dom: Na własnych zasadach. Młodzi Dorośli na rynku nieruchomości" przeprowadzonego w latach 2024-2025, wielu młodych Polaków jest skłonnych migrować za lepszymi warunkami lokalowymi, aby utrzymać dotychczasowy styl życia. 71 proc. z nich wskazało, że dopuszcza w przyszłości zmianę miejscowości, a 69 proc. - zmianę mieszkania, jeśli nie będzie ich stać na swobodne funkcjonowanie tam, gdzie faktycznie chcą mieszkać.

Jednocześnie 59 proc. młodych dorosłych zadeklarowało, że rozważy kredyt hipoteczny tylko wtedy, gdy rata nie obniży ich codziennego standardu życia. Natomiast prawie jedna trzecia (30 proc.) podała, że bierze pod uwagę wynajmowanie nieruchomości do końca życia.

Ponad połowa pensji za najem

Według danych GUS, na które powołali się autorzy raportu, osoby do 24. roku życia zarabiają średnio 6,5 tys. zł, co stanowi 72 proc. średniej krajowej. Natomiast osoby w wieku 25-34 lata osiągają dochody na poziomie nieco ponad 8,4 tys. zł. Gdy zderzymy te zarobki z realiami życia w metropoliach, okazuje się, że same koszty najmu i opłat pochłaniają od 35 do nawet 55 proc. dochodu rozporządzalnego młodych dorosłych - podkreślili autorzy raportu.

"Młodzi będą jednym z najbardziej skomplikowanych pokoleń na rynku mieszkaniowym - jednocześnie dziedziczącym, wynajmującym, migrującym, kupującym później, ostrożniej i na własnych zasadach. Pokolenie to zupełnie inaczej myśli o mieszkaniu niż pokolenie ich rodziców. Konieczność adaptacji, po opuszczeniu domu rodzinnego, do skomplikowanych warunków rynkowych powoduje, że decyzje o zakupie mieszkania podejmują dłużej i bardzo ostrożnie" - skomentowała w informacji prasowej Katarzyna Kuniewicz z Otodom.

>>> Warszawa traci przewagę. "To nie tylko chwilowa anomalia, ale trend"

Raport powstał na podstawie badań ilościowych i jakościowych zrealizowanych w latach 2024-2025. W części ilościowej wykorzystano dwa badania CAWI przeprowadzone na zlecenie Otodom przez IQS. Pierwsze przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 4002 mieszkańców Polski od 16. roku życia, a drugie badanie dotyczyło postaw mieszkaniowych 2 tys. 613 osób od 18. roku życia.

OGLĄDAJ: Rząd będzie miał ofertę mieszkań dla młodych
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
59 min
Dawid Kacprzyk
Lekarz milioner i politycy bez kolejki? "Jeśli to prawda, to to gigantyczna afera"
TVN24
59 min
pc
Jest dumną Ślązaczką, spełniła marzenie. "Trzeba uważać, o co się prosi Boga"
Piotr Jacoń
Dawid Kacprzyk jest radnym
Zadzwonił i "osobiście kazał mu rzucić legitymacją partyjną"
Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiJustyna Sochacka
Udostępnij:
Tagi:
NieruchomościMłodzieżRynek mieszkaniowyceny mieszkańsprzedaż mieszkań
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Ceny paliw
Poprawki do podatku paliwowego przyjęte. Do budżetu wpłyną cztery miliardy złotych
Z kraju
Szef OpenAI Sam Altman
Trump i liderzy G7 spotkają się z gigantami AI. OpenAI, Anthropic i Google na szczycie
Tech
Google
Koniec tajemnicy Google. Nadchodzą zmiany
Tech
ZUS
"ZUS może zostać sparaliżowany". Pracownicy odeszli od biurek
Z kraju
Ursula von der Leyen
Tracą na rosyjskich blokadach. Unia ma im pomóc
Ze świata
Volkswagen flaga
Volkswagen pod presją. Kierownictwo alarmuje, fabryka ogranicza produkcję
Moto
TANKOWANIE paliwo stacja
Ceny paliw w czwartek. Tyle zapłacimy na stacjach
Moto
giełda notowania
SpaceX wyprzedza Amazon. Akcje spółki mocno w górę
Rynki
LNG tankowiec shutterstock_2551532915_1
Ściągają puste tankowce przed otwarciem cieśniny Ormuz
Ze świata
shutterstock_2262727791
Kryptowalutowy gigant pod ścianą. Binance czeka na decyzję w UE
Rynki
G7
Szczyt G7: liderzy zgodni w sprawie Ukrainy. Zwiększą nacisk na Rosję
Ze świata
pap_20090522_0L8
Efekt porozumienia USA-Iran. "Rynek ropy cofnął się"
Ze świata
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Jest zwycięzca w Lotto Plus. Tyle dostanie
Pieniądze
paliwo benzyna tankowanie shutterstock_2770567921
Ceny paliw w środę. Tyle zapłacimy za tankowanie
Moto
shutterstock_2239909941
Coraz więcej do wygrania w Eurojackpot
Pieniądze
shutterstock_2787853469
Podatnik miał nie zapłacić. Media: dokumenty mówią co innego
Ze świata
ropa naftowa
Najmniejsze rezerwy od czasów Reagana. Skutki wojny
Ze świata
shutterstock_2142033739
Resort ostrzega. "Kolejna fala oszustw phishingowych"
Z kraju
Donald Trump
Trump o powrocie sankcji: wkrótce będziemy w stanie to zrobić
Ze świata
Hawana, Kuba
"Katastrofalny" spadek turystyki. Ruch zmniejszył się o blisko 60 procent
Turystyka
Elon Musk
Elon Musk rzuca wyzwanie OpenAI. SpaceX przejmuje Cursor
Tech
stacja benzynowa tantnieft shutterstock_447292276_1
Kolejny koncern w Rosji drastycznie ogranicza sprzedaż paliw
Ze świata
pieniądze kasa pln portfel shutterstock_2684073217
Ekspert o nowym programie rządu. "Naprawdę to zmieni rynek"
Pieniądze
auta elektryczne
Wielka inwestycja w Jaworznie. Pierwszy polski elektryk ma powstać w 2029 roku
Z kraju
Adam Szłapka
Rząd przyjmuje projekt ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków
Z kraju
zakupy rachunek sklep
Nowe dane o inflacji bazowej w Polsce. "Stopniowo się rozszerza"
Z kraju
Wołodymyr Zełenski przed szczytem Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu
Członkostwo Ukrainy w UE. Bank centralny chce przyspieszyć proces
Ze świata
Złotówki Pieniądze PLN
NBP: banki bezpieczne, ale pojawia się nowe ryzyko, które może uderzyć w finanse
Z kraju
Parlament Europejski
Parlament Europejski przyjął porozumienie w sprawie ceł z USA
Ze świata
Donald Tusk
Łatwiejsze inwestycje. Rząd podpisał zestaw rekomendacji dla polskich firm
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica