Nieruchomości

Obcokrajowcy kupują w Polsce coraz więcej mieszkań. "Tempo wzrostu jest imponujące"

Polski rynek mieszkaniowy przyciąga coraz więcej zagranicznych nabywców - wynika z raportu GetHome. W 2025 roku kupili oni blisko 18 tysięcy mieszkań, co jest liczbą pięć razy wyższą niż dekadę temu.

- Jeszcze kilkanaście lat temu polski rynek mieszkaniowy przyciągał przede wszystkim kapitał anonimowy, nastawiony na szybki zysk i równie szybkie wyjście z inwestycji. Dziś Polska przyciąga głównie ludzi, którzy przyjeżdżają tu pracować, studiować, zakładać firmy i z czasem zapuszczać korzenie - ocenił Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl.

Te narodowości kupiły najwięcej mieszkań w Polsce

Z raportu wynika, że najwięcej mieszkań w ostatnich latach kupili w Polsce Ukraińcy. "Z danych MSWiA wynika, że w ubiegłym roku w ręce obywateli Ukrainy trafiło blisko 9,3 tys. mieszkań o łącznej powierzchni ponad 548 tys. mkw. To więcej niż łączny metraż kupiony przez obywateli wszystkich pozostałych 115 krajów ujętych w zestawieniu" - czytamy.

Na drugim miejscu znaleźli się Białorusini. "W 2025 r. kupili ponad 2,7 tys. mieszkań o powierzchni niemal 192 tys. mkw., co oznacza ponad siedmiokrotny wzrost w porównaniu z 2019 r." - wynika z raportu. - Migracja Białorusinów w dużej mierze wymuszona jest sytuacją polityczną w ich kraju - ocenił Wielgo.

Podium zamykają Niemcy, choć liczba obywateli RFN, którzy kupują nieruchomości w Polsce, spada od kilku lat. Z raportu wynika, że w 2021 r. Niemcy kupili w Polsce 59,4 tys. mkw. W 2022 roku było to ponad 75 tys. mkw. Natomiast w 2025 r. niespełna 44 tys. mkw.

Cudzoziemcy na rynku nieruchomości w Polsce
"Tempo wzrostu jest imponujące"

Z raportu wynika, że dynamicznie rosnącą grupą cudzoziemców kupujących nieruchomości w Polsce są Hindusi. "Ich zakupy są wciąż znacznie mniejsze niż w przypadku liderów, ale tempo wzrostu jest imponujące - z niespełna 4 tys. mkw. w 2019 r. do 16 tys. mkw. w 2025 r. Można to obrazowo porównać do ok. 320 mieszkań o powierzchni 50 mkw.".

"Do TOP 10 nacji kupujących najwięcej mieszkań w Polsce Hindusi trafili w 2022 r. i od tego czasu awansowali z dziewiątej na czwartą pozycję. Nabywcami są głównie specjaliści zatrudniani w Polsce, zwłaszcza w sektorze nowych technologii i usług" - czytamy.

Autor raportu podkreślił, że "podobny, choć mniej spektakularny, trend widać w przypadku obywateli Turcji. Ich 'mieszkaniowy portfel' urósł w ostatnich latach do około 10 tys. mkw., czyli około 200 mieszkań o powierzchni 50 mkw. Część tych zakupów może wynikać z rosnącej obecności Turków w Polsce, ale mieszkania są też dla wielu bezpieczną lokatą kapitału".

"Najbardziej zaskakujący jest jednak awans Czechów. Ich zakupy również sięgają ok. 10 tys. mkw., co pozwoliło im wejść do TOP 10. To przypadek zupełnie inny niż Indii czy Turcji, bo w przypadku Czechów trudno mówić o migracji" - wynika z raportu.

Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
