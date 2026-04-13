Nieruchomości Zmiany na rynku najmu. "Nie mają dziś argumentów, by podnosić czynsze" Paulina Karpińska |

Rejestr cen nieruchomości za darmo Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W marcu na rynek najmu w całym kraju trafiło ok. 48,5 tys. mieszkań, czyli o 13 proc. więcej niż w lutym - wynika z raportu GetHome.pl, sporządzonego na podstawie danych przeszukiwarki portali nieruchomości Adradar. W tym samym czasie z portali ogłoszeniowych zniknęło ok. 46,5 tys. ofert - zarówno wynajętych, jak i wycofanych.

- Z punktu widzenia najemców to bardzo korzystny układ: przybywa ofert, a czynsze nie rosną. Właściciele mieszkań muszą liczyć się z tym, że przy zbyt wygórowanej stawce lokal może po prostu dłużej czekać na najemcę - komentuje Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl.

W efekcie na koniec marca w serwisach ogłoszeniowych dostępnych było łącznie około 83,5 tys. unikalnych ofert najmu. To o 2 proc. więcej niż miesiąc wcześniej, ale jednocześnie o 4 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, gdy liczba dostępnych mieszkań przekraczała 87 tys.

Miasta z największą liczbą ofert najmu

Autorzy raportu podkreślili, że miesięczny wzrost podaży (ofert najmu - red.) mieszkań na wynajem był widoczny niemal we wszystkich największych miastach. W Warszawie liczba unikalnych ofert wynajmu zwiększyła się z ok. 15,3 tys. w lutym do 15,7 tys. w marcu, czyli o 3 proc., choć nadal było ich o 19 proc. mniej niż rok wcześniej. W Krakowie oferta wzrosła w ciągu miesiąca z 7,2 tys. do 7,4 tys. ogłoszeń, czyli również o ok. 3 proc., ale w ujęciu rocznym była niższa o 11 proc.

"Na tle pozostałych metropolii wyraźnie wyróżniał się Gdańsk. W marcu dostępnych było tam ok. 3,6 tys. ofert, czyli o 8 proc. mniej niż w lutym. Jednocześnie było to jedyne duże miasto, w którym wybór mieszkań na wynajem był większy niż przed rokiem - o 6 proc." - zauważyli eksperci.

Stawki za czynsz najmu w marcu 2026

Z raportu wynika również, że zmiany te nie przełożyły się "na wzrost mediany czynszów w największych miastach. W większości przypadków utrzymała się ona na poziomie z lutego lub była niższa niż rok temu".

Przykładowo w stolicy typowy czynsz wynosił ok. 4,2 tys. zł i był taki sam jak miesiąc wcześniej oraz o 2 proc. niższy niż przed rokiem. W Krakowie mediana utrzymała się na poziomie 3 tys. zł, co oznacza stabilizację miesiąc do miesiąca, ale spadek o 3 proc. w ujęciu rocznym.

Natomiast we Wrocławiu mediana czynszu wyniosła 2,8 tys. zł - bez zmian względem lutego i o 3 proc. mniej niż rok wcześniej. W Gdańsku mediana pozostała na poziomie 3 tys. zł, nie zmieniając się ani w ujęciu miesięcznym, ani rocznym, a w Poznaniu spadła do 2,5 tys. zł, czyli o 4 proc. wobec lutego i o 2 proc. rok do roku.

"W Katowicach, mimo niewielkiego rynku, mediana czynszu obniżyła się z 2,3 tys. do 2,2 tys. zł, czyli o 4 proc. miesiąc do miesiąca, ale nadal była aż o 12 proc. wyższa niż przed rokiem. W Łodzi typowy czynsz utrzymał się na poziomie 2,1 tys. zł - bez zmian w stosunku do lutego i o 2 proc. wyższym niż rok wcześniej" - poinformowali autorzy raportu.

- To już kolejny miesiąc, w którym popyt na mieszkania na wynajem wyraźnie się ożywił. Wciąż jest on jednak mniejszy niż w poprzednich latach. Dzięki temu właściciele mieszkań nie mają dziś argumentów, by podnosić czynsze - podsumował Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl.

OGLĄDAJ: TVN24 HD