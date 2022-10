Tąpnięcie na rynku nieruchomości

Jak podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w piątek, we wrześniu bieżącego rozpoczęto budowę 15,8 tys. mieszkań, o 27,8 proc. mniej rok do roku. Deweloperzy rozpoczęli budowę 8,7 tys. mieszkań, o 22,7 proc. mniej w porównaniu z wrześniem 2021. Analitycy HRE podkreślili, że każdy z kwartałów tego roku kończył się pod tym względem gorszymi wynikami w porównaniu do tych sprzed roku. "Od stycznia do września deweloperzy zaczęli budować trochę ponad 93,8 tysięcy nowych lokali. To o prawie 27 procent mniej niż w tym samym czasie 2021 roku. Niestety do końca bieżącego roku można się spodziewać, że liczba rozpoczynanych inwestycji mieszkaniowych będzie mniejsza w ujęciu rok do roku. W efekcie za dwa lata (w 2024 roku) do użytkowania oddawanych będzie mniej mieszkań" - ocenili.