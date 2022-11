Tąpnięcie na rynku. "To jest początek fali"

KNF do deweloperów: obniżcie marżę

Deweloperzy apelują do Komisji Nadzoru Finansowego o poluzowanie warunków kredytowych, tak aby łatwiej było o zaciągnięcie długu na mieszkanie. Chodzi o to, jak wskazał Konrad Płochocki, by na przykład "przy kredycie o stałej stopie, czy przejściowo stałej procentowej, ten bufor by mniejszy". Zgodnie z decyzją KNF przy wyliczeniu zdolności kredytowej banki muszą teraz uwzględniać możliwość podwyżki stóp procentowych o kolejne 5 punktów w stosunku do aktualnego poziomu, wobec 2,5 punktu procentowego wcześniej.

- Średnia marża generowana to jest dwadzieścia procent brutto, od tego trzeba odjąć koszty sprzedaży, marketingu, koszty ogólne, koszty biura, to jest około 5 procent. Jak spojrzymy na to, ile rzeczywiście zostaje firmom deweloperskim z tego, co targują, to okazuje się, że to jest poniżej 5 procent - skomentował Konrad Płochocki.