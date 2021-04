Podatek ryczałtowy od wynajmu mieszkania. Jakie są stawki?

Wynajem mieszkań jest dodatkowym źródłem dochodu dla setek tysięcy Polaków. Tak samo jak inne rodzaje dochodu, należy od niego jednak odprowadzić podatek. W tym przypadku jedną z dwóch dostępnych do wyboru form opodatkowania dochodów jest ryczałt. Czy on się opłaca? Jakie zmiany weszły w życie w 2021 roku? Wszystko, co trzeba wiedzieć o podatku ryczałtowym od wynajmu mieszkania.