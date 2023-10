Walka z patodeweloperką. "Żebyśmy budowali i mieszkali w mieszkaniach, które są godne"

W czwartek, 26 października, minister rozwoju i technologii Waldemar Buda podpisał rozporządzenie w sprawie warunków, jakim mają odpowiadać budynki i ich lokalizacja. Potocznie zwanym rozporządzeniem przeciwko "patodeweloperce". Jednak dr Alina Muzioł-Węcławowicz, ekpsertka do spraw mieszkalnictwa, uważa, że nie rozwiąże ono najważniejszych problemów polskiego budownictwa mieszkaniowego.

Zmianą rozporządzenia, o której jest najgłośniej, to wprowadzenie minimalnej obowiązkowej powierzchni dla lokalu użytkowego w postaci 25 m2. Dr Alina Muzioł-Węcławowicz, ekspertka ds. mieszkalnictwa, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, wskazuje, że to taka sama wytyczna jak dla mieszkań.

- Ten przyrostek "pato" dotyczy sytuacji kiedy lokale użytkowe były sprzedawane jako lokale do zamieszkania. W tej chwili w tym rozporządzeniu nadano limit minimalnej powierzchni lokalom użytkowym, co nie do końca rozwiązuje oczywiście problem zbyt małych mieszkań, które są w Polsce budowane i sprzedawane - stwierdziła na antenie TVN24.

Na pytanie o to, dlaczego w jej ocenie rozporządzenie nie rozwiązuje problemu ekspertka wskazuje, że to kwestia systemowa.

- Luka jest czymś systemowym. Ja nie znam się na powierzchniach wymaganych dla różnego rodzaju działalności gospodarczej, ale umiem sobie wyobrazić, że może być lokal dwudziestometrowy i może być tam prowadzona jakaś działalność gospodarcza. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby przepisy oraz dobre obyczaje w tym kraju pozwalały na to, żebyśmy budowali i mieszkali w mieszkaniach, które są godne. Czyli wystarczająco duże. Dodam, że niestety problem przegęszczenia mieszkań to jest nasz podstawowy kłopot. My żyjemy w dużo większym zagęszczeniu niż obywatele wielu innych krajów - odpowiada.

Kwestia zagęszczenia mieszkań omawiana jest zarówno w statystykach Unii Europejskiej, jak i polskich - Głównego Urzędu Statystycznego.

- Statystyki unijne są tutaj bardzo rygorystyczne i one przewidują odpowiednią liczbę pokoi w zależności od struktury gospodarstwa domowego i to z podziałem na wiek i płeć. Na przykład do któregoś roku życia dzieci tej samej płci mogą mieszkać w jednym pokoju, i to jest okej, ale kiedy stają się nastolatkami, to już powinno każde z nich mieć swój pokój - wskazuje dr Muzioł-Węcławowicz. - U nas w tej chwili, dokładnie nie pamiętam, jaki odsetek, ale bardzo dużo ludzi mieszka według tej koncepcji w warunkach przegęszczenia. Nasze statystyki gusowskie ze spisu powszechnego mówią, że jeśli na jeden pokój przypada 3 osoby lub więcej, to jest przegęszczenie. To jest oczywiście bardzo mizerna statystyka - zaznacza.

Co zmienia rozporządzenie?

Rozporządzenie zakłada m.in. zwiększenie do pięciu metrów odległości budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości ponad czterech kondygnacji od granicy działki. Dotąd odległość ta wynosiła minimum trzy metry w przypadku ścian bez okien lub drzwi, a w przypadku ścian z oknami lub drzwiami – cztery metry.

Zgodnie z projektem, lokal użytkowy w nowo projektowanych budynkach powinien mieć powierzchnię użytkową nie mniejszą niż 25 m kw. Możliwe będzie wykonanie lokalu o mniejszej powierzchni pod warunkiem, że lokal znajduje się na pierwszej lub drugiej kondygnacji nadziemnej budynku i jest do niego bezpośredni dostęp z zewnątrz budynku.

Założono też wprowadzenie wymagania w zakresie odpowiednich przegród pomiędzy balkonami. Zgodnie z nową regulacją w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w przypadku wykonania więcej niż jednego balkonu na jednej płycie balkonowej należy zastosować przegrodę o wysokości co najmniej 2,2 m oraz szerokość odpowiadającą co najmniej szerokości balkonu, a w przypadku gdy balkon ma szerokość równą lub większą niż 2 m – minimum 2 m. Przegroda powinna się też charakteryzować odpowiednią przepuszczalnością światła. Powinna ona wynosić minimalnie 30 proc., maksymalnie 50 proc., dzięki czemu, w ocenie projektodawcy, taka przyciemniona przegroda da poczucie odizolowania od sąsiadów.

W stosunku do budynku mieszkalnego wielorodzinnego projektowane przepisy wprowadzają też m.in. obowiązek wykonania pomieszczenia gospodarczego o powierzchni min. 15 m kw., na potrzeby przechowywania np. rowerów.

