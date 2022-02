Zawieszone miliardy na termomodernizację i kluczowy dokument. Ministerstwo wyjaśnia

czytaj dalej

Rosyjski węgiel stanowi między 60 a 70 procent importu do Polski - powiedziała na antenie TVN24 BiS Karolina Baca-Pogorzelska, dziennikarka Outriders. - To są potężne ilości, kupujemy go, bo jest tani, ale kupujemy go również dlatego, że nie mamy na tyle dużo węgla niskosiarkowego - wskazała. Jak dodała, węgiel z Rosji moglibyśmy zastąpić surowcem z Kolumbii.