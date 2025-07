To może być najdroższe mieszkanie w Polsce

30 milionów złotych zapłacił nabywca 600-metrowego apartamentu w warszawskim kompleksie Noho One - podał "Puls Biznesu". Według dziennika to największa oficjalnie potwierdzona transakcja na polskim rynku nieruchomości mieszkaniowych.

"PB" wyjaśnia, że spółka Noho Investment, której większościowym udziałowcem jest firma SK Consulting Sebastiana Kulczyka, w lutym tego roku ruszyła z budową i sprzedażą pierwszego etapu kompleksu Noho One na stołecznej Woli. W ramach inwestycji ma powstać ok. 280 superluksusowych apartamentów, a cały projekt to ok. 800 mieszkań.