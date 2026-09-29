Nieruchomości Realne ceny nieruchomości idą w dół. Nowy raport z rynku mieszkań Oprac. Wiktor Knowski |

W poznańskiej kamienicy były 22 mieszkania, teraz jest ich 56 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Narodowy Bank Polski opublikował we wtorek informację o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w drugim kwartale 2026 r. Według danych NBP:

liczba pozwoleń na budowę mieszkań wzrosła do 76,4 tys., czyli o około 11 proc. kwartał do kwartału i o 29 proc. rok do roku,

rozpoczęto budowę 65,2 tys. mieszkań, co oznacza wzrost o 32 proc. wobec poprzedniego kwartału i o 18 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2025 r.

Ceny mieszkań w Polsce

Według banku centralnego na rynku mieszkaniowym utrzymywała się wysoka podaż lokali i umiarkowany popyt. Na sześciu największych rynkach mieszkaniowych liczba mieszkań dostępnych w ofercie wzrosła do 64,4 tys. na koniec czerwca 2026 r. z 62,5 tys. kwartał wcześniej. Sprzedaż mieszkań deweloperskich wyniosła około 11,4 tys. lokali i była o 8,3 proc. niższa niż w poprzednim kwartale.

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NBP wskazał, że nominalne ceny transakcyjne mieszkań rosły jedynie nieznacznie:

na rynku pierwotnym w Warszawie wzrost cen wyniósł 1,9 proc. kwartał do kwartału, a w grupie sześciu największych miast 1,5 proc.,

w ujęciu rocznym ceny na rynku pierwotnym wzrosły w stolicy o 2,4 proc., natomiast w sześciu największych miastach spadły o 0,4 proc.,

po uwzględnieniu inflacji i wzrostu wynagrodzeń roczne dynamiki cen były w większości przypadków ujemne.

Również na rynku wtórnym zmiany cen były ograniczone. W Warszawie ceny transakcyjne wzrosły kwartalnie o 1,2 proc., podczas gdy w grupie sześciu największych miast spadły o 0,6 proc. W ujęciu rocznym wzrosty były niewielkie i wyniosły od 0,3 proc. do 2,6 proc. w zależności od grupy miast.

Rosną koszty budowy

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że koszty budowy mieszkań nadal rosły, choć tempo wzrostu wyhamowało. Rosły ceny gruntów, koszty robocizny a po raz pierwszy od 2024 r. odnotowano także wzrost cen materiałów budowlanych.

W drugim kwartale zwiększyła się także akcja kredytowa. Wartość nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych wyniosła 29,5 mld zł, co oznacza wzrost o 21,2 proc. wobec poprzedniego kwartału i o 26,8 proc. rok do roku. Stan kredytów mieszkaniowych udzielonych gospodarstwom domowym osiągnął na koniec czerwca 530,1 mld zł.

NBP podał również, że około 45 proc. zakupów mieszkań deweloperskich finansowano ze środków własnych, wobec 58 proc. w poprzednim kwartale.

Rynek najmu

Na rynku najmu odnotowano niewielkie spadki stawek w Warszawie i największych miastach. Jednocześnie średni zwrot z inwestycji w mieszkania na wynajem pozostawał nieco wyższy od oprocentowania depozytów bankowych, lecz niższy od rentowności 10-letnich obligacji skarbowych.

Według NBP poprawiała się też sytuacja na rynku nieruchomości komercyjnych. Wartość transakcji inwestycyjnych na tym rynku w II kwartale wyniosła około 2 mld euro wobec 1,74 mld euro rok wcześniej, a wskaźniki pustostanów w sektorze biurowym i handlowym obniżyły się.