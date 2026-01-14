Logo TVN24
Nieruchomości

Czy drożyzna zje oszczędności? Polacy wypatrują podwyżek

Z czego biorą się ceny na naszych rachunkach za prąd?
Rynek nieruchomości. Ceny najmu i raty kredytu
Źródło: TVN24
Niższe raty kredytów mogą nie wystarczyć, by zrównoważyć rosnące koszty życia, w tym utrzymania nieruchomości czy drożejącą żywność. Choć Polacy liczą na dalsze obniżki stóp procentowych, lęk przed podwyżkami opłat dominuje w prognozach na 2026 rok - wynika z badania "To my. Polacy o nieruchomościach".

Mimo że 43 proc. badanych spodziewa się w tym roku dalszych obniżek stóp procentowych, to ponad 80 proc. przewiduje też wzrost opłat mieszkaniowych i kosztów codziennego życia.

Czy koszty życia "zjedzą" tańsze kredyty?

W opinii ankietowanych Polaków w 2026 roku koszty utrzymania mieszkania lub domu będą wyższe - wzrost opłat (czynsz, energia, ogrzewanie itd.) przewiduje 86 proc. osób. Z kolei 84 proc. respondentów było też zdania, że w tym roku zapłacimy więcej za żywność i usługi.

"Jeśli taki scenariusz się spełni, wyższe opłaty mieszkaniowe i koszty życia zaczną w wielu domach 'zjadać' efekt obniżek stóp procentowych. W wyniku serii obniżek stóp w 2025 roku raty kredytów mieszkaniowych zmniejszyły się średnio o 200-400 zł. Dla wielu kredytobiorców to była odczuwalna ulga. Teraz wiele osób obawia się jednak, że przez ryzyko podwyżek kosztów życia tańszy kredyt może wcale nie przełożyć się na realne poczucie większego luzu w domowym budżecie" - podkreśliła, cytowana w informacji, Anna Zachara-Widła z portalu Nieruchomosci-online.pl.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
ulica ludzie slonce pasy shutterstock_565189495
Droższe przesyłki, zmiany dla pracowników, rewolucja dla firm
Łukasz Figielski
Zdewastowana klatka schodowa jednej z kamienic przy ulicy Łagiewnickiej
Woda ze zdroju, szczury w piwnicy, ognisko pod drzwiami
Bartosz Żurawicz
warszawa - Grand Warszawski shutterstock_2573182519
"Może pojawić się chaos, nawet większy niż ten, który pamiętamy z Polskiego Ładu"
Maja Piotrowska

Ponadto 43 proc. ankietowanych wskazało, że ich zdaniem w 2026 roku nastąpią dalsze obniżki stóp procentowych. Jednocześnie 24 proc. badanych przewiduje poprawę swojej sytuacji finansowej w 2026 roku, a pogorszenie - 25 proc. Najwyższy odsetek - 32 proc. - był zdania, że w najbliższych dwunastu miesiącach nic się u nich pod tym względem nie zmieni. Autorzy badania zwrócili uwagę, że im starsza grupa wiekowa, tym niższy odsetek osób wierzących w to, że w 2026 roku "będzie lepiej".

"Swoją przyszłoroczną sytuację finansową najbardziej optymistycznie widzą dwie najmłodsze grupy badanych: 18-24 oraz 25-34 lata, gdzie odpowiednio 44 proc. oraz 35 proc. osób jest zdania, że ich sytuacja finansowa się poprawi. W przypadku badanych powyżej 55. roku życia jest to tylko 15 proc. Ponadto zdecydowanie częściej taką poprawę przewidują mieszkańcy największych miast, a najrzadziej mieszkańcy wsi" - dodała Zachara-Widła.

Sceptycyzm wokół cen mieszkań

Ankieta wykazała też, że tylko 13 proc. ankietowanych było zdania, że ceny mieszkań w tym roku spadną. 45 proc. uznało spadki cen za "mało prawdopodobne", a kolejne 28 proc. za nierealne.

"W 2025 roku ceny mieszkań były względnie stabilne, z lokalnie pojawiającymi się lekkimi spadkami. Jednak, jak wskazują analizy ekonomistów, w 2026 roku może to się zmienić. Ceny mogą ponownie nieco wzrosnąć, głównie przez odbudowujący się popyt napędzany lepszą dostępnością kredytów" - podsumował Rafał Bieńkowski z Nieruchomosci-online.pl.

Badanie "To my. Polacy o nieruchomościach - IV kwartał 2025" zostało zrealizowane w drugiej połowie listopada 2025 r. przez agencję Inquiry na zlecenie Nieruchomosci-online.pl na reprezentatywnej grupie 1013 dorosłych Polaków.

Autorka/Autor: wk/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

TAGI:
ceny Nieruchomości KREDYTY Stopy procentowe
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica