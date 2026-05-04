Nieruchomości Popyt na biura w Polsce spada. Rynek hamuje

Jak wynika z raportu, I kwartał 2026 r. roku na rynku biurowym w Polsce charakteryzował się popytem na poziomie ok. 255 tys. mkw. To wynik o 20 proc. niższy niż rok wcześniej i o 8 proc. w porównaniu z 2024 rokiem.

Nie powstają nowe projekty

Na koniec pierwszego kwartału br. całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na największych rynkach w Polsce, tj. w Warszawie, Krakowie, we Wrocławiu, w Trójmieście, Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Lublinie i Szczecinie wyniosły 13,04 mln mkw.

Jak podano, łączna podaż nowej powierzchni oddanej do użytku w okresie styczeń-marzec 2026 r. osiągnęła ok. 90 tys. mkw. i była "relatywnie wysoka" na tle lat 2023-2025. Zdaniem analityków wynikało to z kumulacji ukończonych projektów o średniej skali zarówno w Warszawie, jak i w miastach regionalnych. Wśród największych biurowców oddanych w stolicy znalazły się: Studio A (24 tys. mkw.) oraz Vena (15 tys. 400 mkw.). Z kolei w miastach regionalnych największe projekty to Swobodna Spot I (14 tys. 650 mkw.) we Wrocławiu oraz biurowiec Punkt (12 tys. 650 mkw.) w Gdańsku.

"Pomimo zwiększonej podaży w pierwszym kwartale 2026 roku, skala nowo rozpoczynanych projektów pozostaje bardzo ograniczona. Skutkuje to dalszym spadkiem wolumenu powierzchni biurowej w budowie, który zbliża się do historycznie niskich poziomów obserwowanych jedynie na wczesnym etapie rozwoju rynku biurowego w Polsce, w latach 1995-2000" - poinformował Vitalii Arkhypenko, analityk rynku w Cushman & Wakefield, cytowany w informacji prasowej.

Według ekspertów niska aktywność deweloperska wynika z coraz większego nasycenia rynku powierzchniami biurowymi, a także z utrzymującego się wysokiego poziomu kosztów realizacji inwestycji w relacji do oczekiwanego poziomu zwrotu.

Autorzy analizy oszacowali, że w tym roku zasoby polskiego rynku biurowego powiększą się o niecałe 160 tys. mkw., uwzględniając projekty już ukończone. Natomiast w przyszłym roku prognozowany wolumen nowej podaży będzie jeszcze niższy i wyniesie około 120 tys. mkw.

Drastyczny spadek popytu na rynkach regionalnych

Zarówno w Warszawie, jak i w miastach regionalnych aktywność najemców w pierwszym kwartale br. była niższa niż na początku 2025 roku, przy czym wyraźniejsze spadki odnotowano na rynkach regionalnych. W Warszawie wolumen popytu w I kw. wyniósł 133 tys. 800 mkw., co oznacza spadek o około dziewięć proc. w ujęciu rocznym. Natomiast w porównaniu z rokiem 2024 był to spadek o trzy proc.

W I kw br. zawarto ponad 180 transakcji, z czego 34 dotyczyły powierzchni przekraczających tysiąc mkw. W strukturze transakcji w okresie styczeń-marzec dominowały nowe umowy, które odpowiadały za 51 proc. całkowitego wolumenu. Renegocjacje stanowiły 39 proc., ekspansje - 9 proc., a powierzchnie zajęte przez właściciela - 1 proc.

Na rynkach regionalnych sumaryczny popyt w pierwszym kwartale wyniósł około 121 tys. 500 mkw., co oznacza spadek o ok. 30 proc. względem identycznego okresu w 2025 roku, natomiast o 13 proc. względem 2024.

Liczba pustostanów

Średni wskaźnik pustostanów w Polsce na koniec pierwszego kwartału wyniósł 13,6 proc. - to wzrost o 0,5 pkt proc. względem IV kwartału 2025 r. i spadek o 0,5 pkt proc. względem marca 2025 roku.

W stolicy wskaźnik niewynajęcia wyniósł 9,5 proc. i wzrósł o 0,4 pkt proc. względem poprzedniego kwartału. W miastach regionalnych największe wzrosty w dostępności powierzchni zaobserwowano we Wrocławiu (2,1 pkt proc.), w Szczecinie (1,5 pkt proc.), a także Łodzi (1,3 pkt proc.). Z kolei zauważalny spadek wakatu zanotowano w Trójmieście (-1,1 pkt proc.).

Zdaniem ekspertów większość zaobserwowanych wzrostów dostępności wynika z dostarczenia na rynek nowej powierzchni biurowej. Natomiast tempo absorpcji, określające poziom wchłaniania dostępnej powierzchni, różni się w zależności od miasta, co bezpośrednio wpływa na wielkość dostępnej powierzchni na rynku - podano. Najwyższą absorpcję względem wielkości zasobu powierzchni w ostatnich 2 latach zaobserwowano w Trójmieście (5 proc.) i Warszawie (4 proc.).

