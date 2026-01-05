Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nieruchomości

Jak drożeją mieszkania w UE? Polska plasuje się wysoko

Apartamentowiec Wola Księcia Janusza na wizualizacjach
Rynek nieruchomości. Co się dzieje z liczbą mieszkań?
Źródło: TVN24
Ceny nieruchomości w Unii Europejskiej wzrosły między 2015 a 2024 rokiem o średnio 53 procent, z czego w przypadku Polski o 106 procent - wynika z najnowszego raportu "Mieszkania w Europie – edycja 2025" sporządzonego przez Eurostat.

Według danych zebranych przez unijny urząd statystyczny, ceny mieszkań rosły już od 2010, a w 2022 roku roczny wzrost wyniósł 8 proc., następnie w 2023 nastąpił spadek o 0,3 proc. Nieruchomości podrożały ponownie w uśrednionej skali całej UE w 2024 roku o 3 proc.

Ceny nieruchomości w Europie w górę

Między 2015 a 2024 rokiem ceny nieruchomości wzrosły o 53 proc. Najmniej podrożały we Włoszech (11 proc.) i na Cyprze (12 proc.). Największe wzrosty odnotowano na Węgrzech (prawie 210 proc.), w Portugalii (124 proc.) i Czechach (122 proc.). W przypadku Polski zwiększyły się o 106 proc.

W badaniu wzięto również pod uwagę zmiany cen za wynajem. W skali całej UE wzrosły od 2015 do 2024 roku o 16 proc., przy czym najwięcej na Węgrzech - o 87 proc. Na drugim miejscu uplasowała się Słowenia (70 proc.), a po niej Polska i Irlandia (66 proc.). Najmniejsze wzrosty odnotowano z kolei we Włoszech (8 proc.) i Hiszpanii (10 proc.).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
ludzie, ulica, przechodnie
Blisko 70 procent Europejczyków ma lokum na własność. Tak na tym tle wypadła Polska
Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, ceny lokali mieszkalnych w drugim kwartale wzrosły
Tutaj mieszkania podrożały najbardziej
shutterstock_2715690879
95 procent ze spadkami. "Najsilniej zareagował Sopot"

Polska: jedna z najniższych kosztów mieszkaniowych

W latach 2010-2024 koszty mieszkaniowe - w tym wody, energii elektrycznej, gazu i innych paliw - wobec średniej UE różniły się między krajami należącymi do wspólnoty. Najwyższe w 2024 roku odnotowano w Irlandii (87 proc. powyżej średniej UE), Danii (86 proc.) i Luksemburgu (78 proc.). Najniższe w Bułgarii (38 poniżej średniej UE), Chorwacji (-44 proc.) i Polsce (-49 proc.).

W 2024 roku na terenie UE ponad 10 proc. ludności miast i 6 proc. populacji wsi było nadmiernie obciążonych kosztami mieszkaniowymi - czyli takimi, które stanowią ponad 40 proc. dochodu rozporządzalnego.

Najwyższy wskaźnik odnotowano w Grecji (29 proc.) i Danii (23 proc.), a najniższy na Cyprze i w Chorwacji (po 3 proc.). Na obszarach wiejskich najwyższy wskaźnik odnotowano ponownie w Grecji (28 proc.) oraz w Niemczech (11 proc.). Na Cyprze najniższy na poziomie 1 proc. W przypadku Polski zarejestrowano 5,7 proc. dla miast oraz 4,9 proc. dla wsi.

OGLĄDAJ: "Zaskoczenie", "wielki show". Co dzieje się w USA? Oglądaj TVN24
maduro w drodze do sadu

"Zaskoczenie", "wielki show". Co dzieje się w USA? Oglądaj TVN24
WYDANIE SPECJALNE

maduro w drodze do sadu
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: skib/ams

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Kompania Domowa

Udostępnij:
TAGI:
NieruchomościUnia EuropejskaRynek mieszkaniowysprzedaż mieszkań
Zobacz także:
Young Liu
Partner Nvidii rośnie szybciej od oczekiwań. AI kluczowym czynnikiem
Tech
Japonia. Kiyoshi Kimura zwany "Królem Tuńczyka" pozuje z okazem, za który zapłacił miliony podczas noworocznej aukcji na targu rybnym
Zapłacił równowartość 48 tys. złotych za kilogram ryby
Ze świata
shutterstock_2623304129
Reklamy niezdrowej żywności zakazane. "Światowy kamień milowy"
Ze świata
Trwają spadki na nowojorskich giełdach
Inflacja największym zagrożeniem dla rynku AI
Tech
Elon Musk
Wenezuelczycy z darmowym internetem. Jest reakcja Muska
Ze świata
ELON
Musk stołuje się z prezydentem. "Cudowna kolacja"
Ze świata
Schiphol Airport
Setki odwołanych lotów z portu Schiphol w Amsterdamie. To ważny punkt przesiadkowy
Ze świata
złoto
Inwestorzy reagują na wydarzenia w Wenezueli. Surowce pod wpływem zmian
Rynki
Prezydent USA Donald Trump
Trump zapowiada zmiany w sankcjach. "Świetny projekt"
Ze świata
shutterstock_2590297377 Zbliżenie kobiety siedzącej przy drewnianym stole za pomocą telefonu komórkowego w kawiarni, dotknięcie palcem ekranu telefonu.
Unia Europejska znosi opłaty roamingowe dla dwóch krajów
Ze świata
Tankowiec u wybrzeży Wenezueli (zdjęcie ilustracyjne)
Kolejne tankowce z ropą naftową zmieniają kurs po ataku USA na Wenezuelę
Ze świata
GettyImages-2253991451
Awaria na lotniskach w całym kraju. "Zamknięta przestrzeń powietrzna"
Ze świata
Chongqing, Chiny
"Zmienia się profil polskiego turysty". Dokąd pojedziemy w 2026 roku
Turystyka
ludzie, ulica, przechodnie
Blisko 70 procent Europejczyków ma lokum na własność. Tak na tym tle wypadła Polska
Nieruchomości
Schiphol Airport
Opóźnienia i odwołane loty. Kłopoty na jednym z czołowych europejskich lotnisk
Ze świata
shutterstock_2321936063
Trump obiecuje boom naftowy w Wenezueli. Ekspert: obawiam się, że historia się powtórzy
Rynki
pap_20090522_0L8
Paraliż naftowy w Wenezueli
Rynki
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Ogromna kumulacja w Lotto
Pieniądze
jaczew wieś budynki miasteczko domy
Tak Polacy oceniają życie na wsi
Z kraju
FACET-KOMPUTER-NOC-MIESZKANIE-shutterstock_1804298107
Cyberzagrożenia w 2026 roku. Sztuczna inteligencja coraz częściej wykorzystywana do oszustw
Tech
Air India
Pilot wyprowadzony z samolotu pod wpływem alkoholu
Ze świata
Norwegia
Prawie każdy nowy samochód w tym europejskim kraju to elektryk
Moto
chiny serwer serwery - humphery shutterstock_2159836695
Centra danych pochłoną rekordowe ilości wody. Alarmujące dane
Tech
Donald Trump
"Transakcja zostaje niniejszym zakazana". Trump blokuje umowę dotyczącą chipów
Ze świata
Funchal, Madera
Polacy podbijają popularny kierunek turystyczny. Wyprzedzili nas tylko Niemcy
Turystyka
W losowaniu loterii Eurojackpot 11 października 2019 roku nie padła główna wygrana
Padła główna wygrana w Eurojackpot
Pieniądze
Pełczyńska-Nałęcz o zwiększeniu środków własnych UE na inwestycje
Potężny przelew dla Polski. "Absolutny rekord"
Z kraju
shutterstock_2661294873_1
Grok od Elona Muska "rozbiera" ludzi. "Niekontrolowana AI szaleje"
Tech
CNA091626
Klamka zapadła. Znany zakład do likwidacji
Z kraju
Elon Musk
Tesla zdetronizowana. Oto nowy lider rynku samochodów elektrycznych
Moto

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica