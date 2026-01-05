Jak drożeją mieszkania w UE? Polska plasuje się wysoko

Rynek nieruchomości. Co się dzieje z liczbą mieszkań? Źródło: TVN24

Według danych zebranych przez unijny urząd statystyczny, ceny mieszkań rosły już od 2010, a w 2022 roku roczny wzrost wyniósł 8 proc., następnie w 2023 nastąpił spadek o 0,3 proc. Nieruchomości podrożały ponownie w uśrednionej skali całej UE w 2024 roku o 3 proc.

Ceny nieruchomości w Europie w górę

Między 2015 a 2024 rokiem ceny nieruchomości wzrosły o 53 proc. Najmniej podrożały we Włoszech (11 proc.) i na Cyprze (12 proc.). Największe wzrosty odnotowano na Węgrzech (prawie 210 proc.), w Portugalii (124 proc.) i Czechach (122 proc.). W przypadku Polski zwiększyły się o 106 proc.

W badaniu wzięto również pod uwagę zmiany cen za wynajem. W skali całej UE wzrosły od 2015 do 2024 roku o 16 proc., przy czym najwięcej na Węgrzech - o 87 proc. Na drugim miejscu uplasowała się Słowenia (70 proc.), a po niej Polska i Irlandia (66 proc.). Najmniejsze wzrosty odnotowano z kolei we Włoszech (8 proc.) i Hiszpanii (10 proc.).

Polska: jedna z najniższych kosztów mieszkaniowych

W latach 2010-2024 koszty mieszkaniowe - w tym wody, energii elektrycznej, gazu i innych paliw - wobec średniej UE różniły się między krajami należącymi do wspólnoty. Najwyższe w 2024 roku odnotowano w Irlandii (87 proc. powyżej średniej UE), Danii (86 proc.) i Luksemburgu (78 proc.). Najniższe w Bułgarii (38 poniżej średniej UE), Chorwacji (-44 proc.) i Polsce (-49 proc.).

W 2024 roku na terenie UE ponad 10 proc. ludności miast i 6 proc. populacji wsi było nadmiernie obciążonych kosztami mieszkaniowymi - czyli takimi, które stanowią ponad 40 proc. dochodu rozporządzalnego.

Najwyższy wskaźnik odnotowano w Grecji (29 proc.) i Danii (23 proc.), a najniższy na Cyprze i w Chorwacji (po 3 proc.). Na obszarach wiejskich najwyższy wskaźnik odnotowano ponownie w Grecji (28 proc.) oraz w Niemczech (11 proc.). Na Cyprze najniższy na poziomie 1 proc. W przypadku Polski zarejestrowano 5,7 proc. dla miast oraz 4,9 proc. dla wsi.

