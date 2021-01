Ile osób żyje w przeludnionych mieszkaniach? Polska w czołówce Unii Europejskiej

37,6 procent Polaków żyło w 2019 roku w mieszkaniach ze zbyt wieloma osobami - wynika z danych urzędu statystycznego Eurostat. Od 2010 roku odsetek osób żyjących w przeludnionych mieszkaniach nad Wisłą obniżył się o niemal 10 punktów procentowych. Mimo to Polska nadal jest pod tym względem w czołówce państw Unii Europejskiej.

Według metodologii Eurostatu z przeludnionym mieszkaniem mamy do czynienia, gdy co najmniej jeden pokój nie przypada na parę dorosłych w związku, samotną osobę dorosłą, dwójkę dzieci do 12 roku życia oraz dwójkę dzieci tej samej płci w wieku 12-17 lat (zatem np. w nieprzeludnionym mieszkaniu na dwójkę dzieci różnej płci w wieku 12-17 lat przypadałyby dwa pokoje).