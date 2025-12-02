Polska 2050 chce uregulować najem krótkoterminowy. "Samowolka to nie jest wolność"

Najem krótkoterminowy w Polsce. "Należy zacząć od trzech prostych rzeczy" Źródło: TVN24 BiS

Podczas wtorkowej konferencji prasowej minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oceniła, że projekt Polski 2050 "ucywilizuje najem krótkoterminowy".

- Samowolka to nie jest wolność. Potrzebujemy rozwiązań, które wreszcie mieszkańcom pozwolą zdecydować, czy i w jakim zakresie chcą mieć w swoim domu, w swojej wspólnocie mieszkaniowej, w swojej spółdzielni najem krótkoterminowy. Pozwoli też zadecydować samorządom, w jakim zakresie i czy będzie najem krótkoterminowy na obszarze ich jednostki samorządowej - powiedziała Pełczyńska-Nałęcz.

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i poseł Polski 2050-TD Kamil Wnuk podczas briefingu prasowego w Warszawie Źródło: PAP/Piotr Nowak

"Polska niestety tego dotychczas nie zrobiła"

Poseł Kamil Wnuk zauważył, że najem krótkoterminowy to ogólnoeuropejski problem. Przywołał dane, zgodnie z którymi w 2024 roku na terenie Unii Europejskiej liczba gości korzystających z tego typu noclegów przekroczyła 750 mln.

- Europa się tą kwestią już zajęła, dlatego jest rozporządzenie Unii Europejskiej, które od 20 maja 2026 roku wprowadza ewidencję tego typu najmu. Ale to jest tylko ewidencja - mówił Wnuk.

Jak dodał, "poszczególne kraje europejskie już wprowadziły, bądź wprowadzają przepisy to regulujące w danym państwie". - Polska niestety tego dotychczas nie zrobiła - stwierdził Wnuk.

"Ludzie mają prawo oczekiwać, że ich prawa właścicielskie będą szanowane"

Ministra funduszy i polityki regionalnej odniosła się również we wtorek do kwestii związanych z najmem krótkoterminowym w mediach społecznościowych. "Ochrona właścicieli mieszkań, którzy kupili nieruchomość na cele mieszkalne to po prostu ochrona własności prywatnej. Ludzie mają prawo oczekiwać, że ich prawa właścicielskie będą szanowane" - napisała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w serwisie X.

Jak dodała, "w miastach takich jak Gdynia taki najem jest dla niektórych źródłem zarobku, ale dla większości ludzi – szczególnie młodych – czymś, co zabiera mieszkania z rynku i winduje ich ceny".

"Jest też problemem dla właścicieli – w blokach/kamienicach. Nagle okazuje się, że za sąsiadów mają nie stałych mieszkańców, ale hotelowe pokoje (czasem udostępniane wręcz na godziny) - dodała.

Kolejny tweetup i tym razem ogrom emocji i pytań wokół najmu krótkoterminowego.



W miastach takich jak Gdynia taki najem jest dla niektórych źródłem zarobku, ale dla większości ludzi – szczególnie młodych – czymś, co zabiera mieszkania z rynku i winduje ich ceny.



Jest też… pic.twitter.com/qCNl6EgwN9 — Katarzyna Pełczyńska (@Kpelczynska) December 2, 2025 Rozwiń Źródło: x.com

Zapowiedź ustawy regulującej najem krótkoterminowy

Według projektu ustawy, najmem krótkoterminowym jest wynajmowaniem lokali na okres krótszy niż 30 dni. Lokale, w których świadczone będą tego typu usługi, mają być specjalnie oznaczane. Niestosowanie się do przepisów byłoby karane grzywną nawet do 50 tys. zł.

Autorka/Autor: pkarp/ams Źródło: PAP, tvn24.pl Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock