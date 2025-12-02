Logo TVN24
Nieruchomości

Polska 2050 chce uregulować najem krótkoterminowy. "Samowolka to nie jest wolność"

Boom na krótkoterminowy najem
Najem krótkoterminowy w Polsce. "Należy zacząć od trzech prostych rzeczy"
Źródło: TVN24 BiS
Spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe oraz lokalne samorządy miałyby otrzymać prawo do decydowania, czy na ich terenie można prowadzić najem krótkoterminowy. Takie rozwiązanie przewiduje projekt ustawy przygotowany przez posłów Polski 2050, który ma zostać skierowany do Sejmu. Obecnie brak przepisów regulujących tę kwestię.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oceniła, że projekt Polski 2050 "ucywilizuje najem krótkoterminowy".

- Samowolka to nie jest wolność. Potrzebujemy rozwiązań, które wreszcie mieszkańcom pozwolą zdecydować, czy i w jakim zakresie chcą mieć w swoim domu, w swojej wspólnocie mieszkaniowej, w swojej spółdzielni najem krótkoterminowy. Pozwoli też zadecydować samorządom, w jakim zakresie i czy będzie najem krótkoterminowy na obszarze ich jednostki samorządowej - powiedziała Pełczyńska-Nałęcz.

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i poseł Polski 2050-TD Kamil Wnuk podczas briefingu prasowego w Warszawie
Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i poseł Polski 2050-TD Kamil Wnuk podczas briefingu prasowego w Warszawie
Źródło: PAP/Piotr Nowak

"Polska niestety tego dotychczas nie zrobiła"

Poseł Kamil Wnuk zauważył, że najem krótkoterminowy to ogólnoeuropejski problem. Przywołał dane, zgodnie z którymi w 2024 roku na terenie Unii Europejskiej liczba gości korzystających z tego typu noclegów przekroczyła 750 mln.

- Europa się tą kwestią już zajęła, dlatego jest rozporządzenie Unii Europejskiej, które od 20 maja 2026 roku wprowadza ewidencję tego typu najmu. Ale to jest tylko ewidencja - mówił Wnuk.

Jak dodał, "poszczególne kraje europejskie już wprowadziły, bądź wprowadzają przepisy to regulujące w danym państwie". - Polska niestety tego dotychczas nie zrobiła - stwierdził Wnuk.

"Ludzie mają prawo oczekiwać, że ich prawa właścicielskie będą szanowane"

Ministra funduszy i polityki regionalnej odniosła się również we wtorek do kwestii związanych z najmem krótkoterminowym w mediach społecznościowych. "Ochrona właścicieli mieszkań, którzy kupili nieruchomość na cele mieszkalne to po prostu ochrona własności prywatnej. Ludzie mają prawo oczekiwać, że ich prawa właścicielskie będą szanowane" - napisała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w serwisie X.

Jak dodała, "w miastach takich jak Gdynia taki najem jest dla niektórych źródłem zarobku, ale dla większości ludzi – szczególnie młodych – czymś, co zabiera mieszkania z rynku i winduje ich ceny".

"Jest też problemem dla właścicieli – w blokach/kamienicach. Nagle okazuje się, że za sąsiadów mają nie stałych mieszkańców, ale hotelowe pokoje (czasem udostępniane wręcz na godziny) - dodała.

Zapowiedź ustawy regulującej najem krótkoterminowy

Według projektu ustawy, najmem krótkoterminowym jest wynajmowaniem lokali na okres krótszy niż 30 dni. Lokale, w których świadczone będą tego typu usługi, mają być specjalnie oznaczane. Niestosowanie się do przepisów byłoby karane grzywną nawet do 50 tys. zł.

Autorka/Autor: pkarp/ams

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

