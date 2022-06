Program Moje Ciepło. Jak zdobyć dotację na pompę ciepła

● Dotacje w ramach programu Moje Ciepło przyznawane są na pompy ciepła w nowych budynkach mieszkalnych o podwyższonym standardzie energetycznym. ● Składanie wniosku do programu Moje Ciepło ruszyło 29 kwietnia 2022. ● Dofinansowanie do pomp ciepła wynosi od 7 do 21 tys. zł w zależności od zakupionej i zamontowanej pompy.

Dla kogo dotacje na pompę ciepła z programu Moje Ciepło

Moje Ciepło: ile dofinansowania do pomp ciepła

Dofinansowanie w ramach programu Moje Ciepło obejmie powietrzne, wodne i gruntowe pompy ciepła, które będą wykorzystywane tylko do ogrzewania domu lub do ogrzewania domu i podgrzewania wody użytkowej. Dotacje na pompę ciepła w ramach programu Moje Ciepło mają być bezzwrotne i pokryją od 30 do 45 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, co oznacza, że właściciel domu spełniający warunki programu może otrzymać na zakup i montaż pompy od 7 tys. zł (pompy powietrzne) do 21 tys. zł (pompy gruntowe). Co istotne, program Moje Ciepło nie zakłada progu dochodowego dla wnioskującego o dofinansowanie do pompy ciepła.