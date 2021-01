Miało być 100 tysięcy mieszkań w budowie. Wiceminister podała najnowsze dane

Premier Mateusz Morawiecki obiecywał, że w 2019 roku w ramach programu Mieszkanie plus w budowie będzie 100 tysięcy mieszkań. Rzeczywistość daleko odbiega jednak od tych zapowiedzi. Na koniec 2020 roku wybudowanych oraz w budowie było w sumie 26 182 mieszkań - podała wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka podczas wtorkowego posiedzenia komisji sejmowych.

Przedstawicielka MRPiT wypowiadała się podczas wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - przedstawiała m.in. informacje na temat polityki mieszkaniowej państwa, w szczególności realizacji programu Mieszkanie plus.

Jak mówiła Anna Kornecka, rządowy program Mieszkanie plus składa się z części rynkowej i części społecznej. - W sumie liczba mieszkań wybudowanych i mieszkań w budowie to 26 182 mieszkania, w tym w części rynkowej 3 224 mieszkania, a w części społecznej 22 958 mieszkań - powiedziała, wskazując, że dane te odnoszą się do stanu na koniec 2020 r.

Mieszkanie plus

Według Korneckiej, część rynkowa Mieszkania plus to program budowy mieszkań na zasadach rynkowych, mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności adresowany do osób posiadających zdolność czynszową; ta część programu realizowana jest przez PFR Nieruchomości.

Z kolei część społeczna to zintegrowany program wsparcia społecznego budownictwa czynszowego, który obejmuje program wsparcia inwestorów społecznego budownictwa czynszowego budujących mieszkania na wynajem lub mieszkania spółdzielcze lokatorskie dla osób o średnich dochodach, program wsparcia gmin współpracujących z innymi podmiotami przy tworzeniu mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu dla osób o niższych dochodach oraz program wsparcia samorządów lokalnych i organizacji pożytku publicznego w zakresie budownictwa komunalnego i wspomaganego dla osób o najniższych dochodach.

Przedstawicielka MRPiT poinformowała także posłów, że w ramach programu Mieszkanie na start, dotyczącego oferty mieszkań, w których umowa najmu obejmuje dopłaty do czynszu, "w tym momencie jest 1310 mieszkań wskazanych do objęcia umowami najmu z dopłatami". Powiedziała również, iż podpisano z samorządami 51 porozumień o współpracy w celu utworzenia spółek celowych lub towarzystw budownictwa społecznego do budowy mieszkań.

Program Mieszkanie plus został oficjalnie zainaugurowany 12 października 2016 r. jako jeden z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zawiera rozwiązania wspierające budowę mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach na zasadach rynkowych z wykorzystaniem gruntów publicznych.

Zapowiedzi premiera

- W 2019 roku, to jest moje zobowiązanie, które też przed państwem tutaj niejako składam, w budowie będzie 100 tysięcy mieszkań - mówił premier Mateusz Morawiecki w kwietniu 2018 roku.

- Rozliczycie mnie państwo, popatrzycie na dzisiejszą datę i za rok w kwietniu zobaczymy, czy chociaż 40, 50, 60 tysięcy mieszkań z tego programu Mieszkanie plus zostanie wybudowanych - dodał szef rządu kilka dni później.

