Nieruchomości

Rządowy program z ograniczeniami. Gdzie najłatwiej o mieszkanie bez wkładu własnego?

shutterstock_2165259211 Warszawa, Polska, 5 czerwca 2022 r. - Nowoczesny budynek mieszkalny z balkonami. Koncepcja rynku nieruchomości i problemów mieszkaniowych.
Podniesienie limitu ceny za metr kwadratowy w rządowym programie "Mieszkanie bez wkładu własnego" nie przełożyło się na realny wzrost dostępności takich mieszkań - podkreślają w raporcie eksperci portalu Rynekpierwotny.pl. Jak dodali, jednym z głównych powodów tej sytuacji jest utrzymanie obecnego limitu 500 tysięcy złotych na zakup nieruchomości.

Od kwietnia 2026 r. obowiązują nowe, wyższe limity ceny za kwadratowy dla mieszkań objętych programem. Zdaniem Marka Wielgo, eksperta portalu, podniesienie limitów było konieczne, ponieważ dotychczasowe nie odzwierciedlały realiów rynkowych.

- Podwyżka limitów ceny metra kwadratowego była potrzebna, bo wcześniejsze coraz wyraźniej rozmijały się z rynkowymi realiami. Problem w tym, że podniesienie limitów nie wystarczy, jeśli cena mieszkania nadal nie może przekroczyć 500 tysięcy złotych - zaznaczył.

Aby skorzystać z gwarancji państwa, mieszkanie musi mieścić się nie tylko w limicie ceny za metr, ale też w limicie wartości kredytu - maksymalna gwarancja to 100 tys. zł, czyli 20 proc. wkładu wymaganego przez bank. W praktyce oznacza to, że całkowita cena lokalu nie może przekroczyć 500 tys. zł. Ograniczenie to najmocniej utrudnia zakup w dużych i drogich miastach.

Osoby z odpowiednią zdolnością kredytową, ale bez oszczędności, muszą więc szukać lokum właśnie w tym przedziale cenowym. Jeśli jednak dysponują częścią wkładu własnego, maksymalna cena nieruchomości może być wyższa.

Więcej ofert, choć dostępność wciąż niska

Z danych BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że między marcem a kwietniem 2026 r. liczba mieszkań spełniających oba warunki wzrosła w większości miast, choć nadal pozostaje niska.

W Warszawie takich lokali przybyło z 257 do 293, w Gdańsku z 308 do 334, a w Katowicach z 232 do 252. Największy przyrost odnotowano w Łodzi - z 757 do 899 mieszkań, co sprawia, że to jedno z nielicznych dużych miast, gdzie realnie jest dziś w czym wybierać.

W Krakowie natomiast, mimo wyższych limitów, liczba kwalifikujących się lokali zwiększyła się jedynie z 22 do 37, co - zdaniem ekspertów - wciąż stanowi symboliczny wynik.

Spełnienie wymogów wciąż problematyczne

Eksperci portalu zwracają uwagę, że nawet niewielki metraż nie gwarantuje spełnienia warunków programu.

W kwietniu 2026 r. w Warszawie spośród 293 mieszkań możliwych do zakupu na kredyt bez wkładu własnego tylko 125 było lokalami jednopokojowymi, a 154 - dwupokojowymi. Podobny schemat widoczny jest w innych miastach.

Jak podkreślił Marek Wielgo, połączenie obu kryteriów - ceny całkowitej i ceny za metr - w praktyce eliminuje znaczną część kawalerek i popularnych mieszkań dwupokojowych. - Co z tego, że można je kupić za pół miliona złotych, skoro tylko nieliczne mieszczą się w limicie ceny za metr kwadratowy. Pod tym względem małe metraże są zwykle najdroższe - zaznaczył ekspert.

Przypomniał też o dodatkowej korzyści w postaci dopłat od państwa. W przypadku narodzin drugiego dziecka w okresie spłaty kredytu dopłata wynosi 20 tys. zł, a każde kolejne dziecko premiowane jest kwotą 60 tys. zł.

Program powoli zyskuje na popularności

Z danych Banku Gospodarstwa Krajowego wynika, że w 2025 r. z państwowej gwarancji wkładu własnego skorzystało ok. 21,8 tys. kredytobiorców, czyli ponad dwa i pół razy więcej niż rok wcześniej. Wciąż jednak stanowią oni niewielki odsetek wszystkich kredytobiorców - w 2025 r. banki udzieliły ponad 238 tys. kredytów mieszkaniowych.

Obecnie kredyty z gwarancją państwa oferują jedynie cztery banki: PKO Bank Polski, Bank Pekao SA, Alior Bank i Santander Bank.

Analizy BIG DATA RynekPierwotny.pl pokazują, że kredyt bez wkładu własnego jest realną opcją przede wszystkim w Poznaniu i Łodzi, gdzie dostępnych jest około tysiąca mieszkań spełniających wszystkie wymogi. W pozostałych metropoliach program wciąż pozostaje rozwiązaniem niszowym.

