"Chcemy, żeby w Polsce domy i osiedla powstawały szybciej". Zmiany weszły w życie

Chcemy, żeby w Polsce domy i osiedla powstawały szybciej - powiedział wiceminister rozwoju Robert Nowicki. Jak wskazał, procedury budowlane w przypadku budynków jednorodzinnych powinny trwać 3-4 miesiące. Ma się do tego przyczynić nowelizacja prawa budowlanego, która weszła w życie w sobotę.

- Nowelizacja prawa budowlanego ma przede wszystkim przyspieszyć i uprościć procedury budowlane. Chcemy, żeby w Polsce domy i osiedla powstawały szybciej - podkreślił wiceszef resortu rozwoju Robert Nowicki. Jak wskazał, w przypadku budynków jednorodzinnych, procedury te powinny trwać średnio 3-4 miesiące – od pierwszego kontaktu inwestora z urzędem do rozpoczęcia prac na placu budowy.

Prawo budowlane po zmianach

Jedna ze zmian obejmuje podział projektu budowlanego na trzy części: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny. - Tylko dwie pierwsze z nich trzeba będzie dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę – w trzech, a nie czterech egzemplarzach, jak to miało miejsce do tej pory - zwrócił uwagę Nowicki.