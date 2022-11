Potężny spadek na rynku kredytów mieszkaniowych. "Dno jeszcze przed nami"

Liczba kredytów mieszkaniowych, udzielonych przez banki i SKOK-i, spadła w październiku o ponad 73 procent rok do roku, a kredytów gotówkowych zmniejszyła się o niemal 8 procent - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK). Więcej udzielono jedynie kredytów ratalnych - o ponad 20 procent.

Zgodnie z najnowszymi danymi BIK spadek w liczbie udzielonych kredytów mieszkaniowych sięgnął 73,2 procent, licząc rok do roku. O 7,9 proc. spadła liczba udzielonych kredytów gotówkowych - dodano w opublikowanym w czwartek raporcie. Z informacji BIK wynika również, że w ujęciu wartościowym banki i SKOK-i przyznały niższą wartość we wszystkich produktach kredytowych. Najwięcej o (-74,5 proc.), spadła wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych. Wartość udzielonych kredytów gotówkowych spadła o (-9,1 proc.), ratalnych o (-14,3 proc.). Na minusie także wartość przyznanych limitów na kartach kredytowych (-3,2 proc.) - podano. W pierwszych dziesięciu miesiącach br. w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. ujemne dynamiki zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym odnotowały kredyty mieszkaniowe (odpowiednio -48,2 proc., -45,0 proc.), karty kredytowe (-24,3 proc., -12,7 proc.) oraz kredyty gotówkowe (-1,1 proc., -2,9 proc.). Natomiast dodatnie dynamiki w liczbie i wartości zanotowały jedynie kredyty ratalne (+27,9 proc., +0,3 proc.) - podało Biuro.