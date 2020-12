Drewniane mieszkania plus. Mają być wybudowane w czterech miastach

Zmiana przepisów

Bez Lasów Państwowych

Początkowo do spółki miały także przystąpić Lasy Państwowe. W ramach kapitału zakładowego miały one przekazać grunty nieleśne, przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe. Szacowano, że takich gruntów było około 250-300 ha. Miały być to grunty, które najczęściej znajdują się w miastach, na ich obrzeżach i nie mogą być wykorzystane dla gospodarki leśnej.

Wsparcie dla programu Mieszkanie Plus

- Ten program domów drewnianych będzie wpisywał się w cały program rządowy Mieszkanie Plus, więc będzie to na takich samych warunkach, a więc na wynajem, na wynajem z dochodzeniem do własności. To będą takie same warunki jak dla pozostałych użytkowników programu Mieszkanie Plus - mówił w kwietniu 2018 roku w Radiu Plus ówczesny szef MŚ.