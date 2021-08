Mieszkanie bez wkładu własnego. Ile ofert mieści się w limitach?

Projekt ustawy o kredytach hipotecznych ma wprowadzić kredyty bez wkładu własnego na mieszkanie. To rozwiązanie, które znalazło się w Polskim Ładzie. Z szacunków HRE Investments wynika, że mniej więcej co trzecie mieszkanie wystawione dziś na sprzedaż w mieście wojewódzkim mogłoby się kwalifikować do rządowego programu. Najlepiej sytuacja wygląda w Gorzowie, najgorzej w Krakowie.