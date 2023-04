Zmiany w podatkach przy zakupie mieszkań. Minister o terminie

Jak przekazał, projekt zmiany rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jest gotowy i będzie teraz przedmiotem konsultacji. - To będzie można szybko wprowadzić - zadeklarował minister rozwoju, dodając, że zmiany będą dotyczyły nowo budowanych obiektów.

W rozporządzeniu o warunkach technicznych ma być zapiane m.in., że minimalna odległość budynku mieszkalnego wielorodzinnego powyżej czterech kondygnacji nadziemnych od granicy działki będzie wynosić co najmniej 5 metrów, a nie 4 metry jak obecnie (czyli odległość między budynkami wzrośnie z 8 do 10 metrów). Ponadto minimalna powierzchnia lokalu użytkowego będzie wynosić 25 m2, co ma wyeliminować sytuacje, w których lokale użytkowe są sprzedawane jako lokale inwestycyjne i wykorzystywane jak pełnowartościowe mieszkania.