Zmiany w opłacaniu podatku od nieruchomości

mObywatel z nowymi funkcjami

Podatek od nieruchomości

Jeśli podatek od nieruchomości jest niższy niż 100 zł, to należy opłacić całość do 15 marca. Z kolei, gdy jest wyższy, to można rozbić go na 4 raty przypadające na 4 terminy: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada.