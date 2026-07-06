Nieruchomości Podatek od nieruchomości. Zbliża się ważny termin Oprac. Wiktor Knowski |

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Podatek od nieruchomości obejmuje grunty (które nie są gruntami rolnymi lub lasem), budynki i mieszkania lub lokale użytkowe, które mają księgę wieczystą.

Terminy płatności podatku od nieruchomości

Obowiązek opłacenia podatku może obejmować nie tylko właściciela, ale również:

posiadacza samoistnego, czyli tego, kto używa gruntów jak właściciel, choć nim nie jest,

użytkownika wieczystego gruntów, które są własnością publiczną (państwową lub samorządową),

posiadacza mienia publicznego na podstawie zawartej umowy lub bez takiej umowy.

Wysokość podatku zależy od: powierzchni gruntów i budynków lub ich części oraz stawki podatku, która obowiązuje w gminie. Gmina określa stawki podatku, które nie mogą być wyższe niż stawki maksymalne (wynikające z ustawy).

Podatek od nieruchomości zapłacimy w czterech terminach i w czterech ratach:

do 15 marca,

do 15 maja,

do 15 września,

do 15 listopada.

W przypadku, gdy otrzymamy decyzję po terminie płatności raty, mamy obowiązek zapłaty w ciągu 14 dni od jej odebrania.

Podatek można zapłacić w kasie gminy, przelewem na konto gminy lub u osoby, którą wyznaczyła gmina (inkasenta).

Co grozi za nieopłacenie podatku?

Kara za nieopłacenie podatku od nieruchomości w terminie jest regulowana przez art. 54 Kodeksu karnego skarbowego z 10 września 1999 r. "Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie" - czytamy.

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Stawka dzienna ustalana jest na podstawie minimalnego wynagrodzenia w danym roku. W 2026 wynosi ono 4806 zł, a tym samym stawka dzienna ok. 160 zł. Oznacza to, że wspomniane 720 stawek dziennych wynosi obecnie 64 080 zł.

Jest to również maksymalny wymiar kary w przypadku, gdy kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości. Jeżeli nie przekracza ona ustawowego progu, sprawca podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.