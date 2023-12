Właściciele nieruchomości zapłacą więcej. Miasta wprowadzają maksymalne stawki podatku

W 2024 roku wzrosną maksymalne stawki podatku od nieruchomości - z 1 do 1,15 zł za metr kwadratowy. O ostatecznej wysokości daniny decydują samorządy. Z analizy GetHome wynika, że w większości miast wojewódzkich będą obowiązywały w przyszłym roku stawki maksymalne. Są też wyjątki. W dwóch dużych miastach zrezygnowano z podwyżki.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości są co roku podawane w obwieszczeniu ministra finansów. Górne granice stawek podlegają corocznej waloryzacji w oparciu o dane publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W lipcu br. został opublikowany komunikat Prezesa GUS, w którym poinformowano, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2023 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2022 roku wyniósł 115,0. Oznacza to wzrost cen o 15 proc. rok do roku. O tyle właśnie wzrosną maksymalne stawki podatków lokalnych.