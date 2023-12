Podatek od nieruchomości w górę

W 2024 roku wzrosną maksymalne stawki podatku od nieruchomości. Oznacza to, że więcej mogą zapłacić właściciele mieszkań. O ostatecznej wysokości daniny decydują jednak samorządy.

Właściciele nieruchomości wkrótce otrzymają decyzje o wysokości podatku za 2024 rok. Muszą się oni przygotować na wyższą opłatę, niż to miało miejsce w tym roku. Jest to związane z wejściem w życie od 1 stycznia 2024 roku podwyżki maksymalnej stawki podatku od nieruchomości - z 1 zł do 1,15 zł za m2. Choć o ostatecznej wysokości podatku decydują rady gmin i miast, to - jak wynika z analizy GetHome - w większości miast wojewódzkich będą obowiązywały w przyszłym roku stawki maksymalne.

Górne granice stawek podlegają corocznej waloryzacji w oparciu o dane publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W lipcu br. został opublikowany komunikat Prezesa GUS, w którym poinformowano, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2023 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2022 roku wyniósł 115,0. Oznacza to wzrost cen o 15 proc. rok do roku. O tyle właśnie wzrosną maksymalne stawki podatków lokalnych.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości są co roku podawane w obwieszczeniu ministra finansów.

Nie tylko za mieszkanie

Podatek od nieruchomości muszą płacić także posiadacze miejsc garażowych. W takim przypadku stawka podatku może być dziesięciokrotnie wyższa od tej za mieszkanie. W 2024 roku maksymalna stawka podatku od budynków lub ich części pozostałych wyniesie 11,17 za m2. Natomiast jeśli miejsce postojowe w garażu stanowi przynależność mieszkania, jest on opodatkowany identyczną jak lokal stawką, czyli 1,15 zł za m2.

W tym zakresie dojdzie do zmian, ale musimy jeszcze poczekać na efekt październikowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Za sprawą tego wyroku część właścicieli mieszkań będzie płaciła niższy podatek od nieruchomości niż dotychczas. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował bowiem różnicowanie stawek podatku od nieruchomości.

TK uznał, że opodatkowanie miejsca garażowego posiadającego księgę wieczystą w budynkach wielorodzinnych stawką wyższą niż garażu bez odrębnej własności jest niezgodne z Konstytucją RP. Trybunał argumentował, że posiadanie miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu stanowi immanentny element mieszkania.

Skutki tej decyzji będą odczuwalne za kilkanaście miesięcy. - Podatnicy będą mogli skorzystać z wyroku Trybunału Konstytucyjnego od 1 stycznia 2025 roku, dlatego że Trybunał odroczył utratę mocy obowiązujących przepisów do końca 2024 roku - tłumaczył w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl główny doradca podatkowy w inFakcie.

Są jednak wyjątki. Z niedawnej analizy GetHome wynika, że wyrok TK już od 2024 roku będzie stosowany w Rzeszowie. Ponadto, stawki niższe od maksymalnej zastosowano w Opolu, Kielcach, Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze.

Jak opłacić podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości opłacamy na dwa sposoby. Pierwszy to jednorazowo - gdy jego wartość nie przekracza 100 zł, w pierwszym terminie do 15 marca. W sytuacji, gdy otrzymamy od władz gminy informację z wyliczeniem stawki podatku po tej dacie, to obowiązuje nas 14-dniowy termin na dokonanie opłaty.

Jeśli podatek od nieruchomości jest wyższy niż 100 zł, to możemy go opłacić w 4 terminach i 4 ratach:

do 15 marca,

do 15 maja,

do 15 września,

do 15 listopada.

