Ważny termin w sprawie podatku od nieruchomości

Podatek od nieruchomości 2022 - nowe stawki

W 2022 roku wzrosły maksymalne stawki podatku od nieruchomości zgodnie z obwieszczeniem resortu finansów. Choć ostateczna decyzja co do wysokości daniny należy do samorządów, to znaczna część z największych miast zdecydowała się na podniesienie stawek do najwyższego poziomu. Wśród największych miast w Polsce na ulgę nie mogą liczyć mieszkańcy m.in. Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Łodzi, Poznania, Szczecina, Bydgoszczy czy Gdańska.