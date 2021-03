Podatek za mieszkanie, dom lub grunt. Nie przegap ważnego terminu

Podatek od nieruchomości - do kiedy?

Podatek od nieruchomości w kwocie do 100 zł trzeba zapłacić jednorazowo - do 15 marca. Jeśli kwota jest wyższa niż 100 zł - można to zrobić w czterech ratach: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września i do 15 listopada.