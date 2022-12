Rząd zapowiada nowy program mieszkaniowy. Będzie limit wieku

Program Pierwsze Mieszkanie

- Program bezpieczny kredyt, to kredyt który będzie opierał się na oprocentowaniu, które będzie miało wysokość 2 procent. Wszystko ponad to będzie przedmiotem dopłaty rządowej ze strony państwa - powiedział Waldemar Buda.

Minister wyjaśnił, że będzie to oferta dla osób do 45 lat. - Musi to być pierwsze mieszkanie. Jeśli ktoś posiada lub posiadał mieszkanie, to z tego programu nie będzie mógł skorzystać - zaznaczył.