Nowy program mieszkaniowy z kredytami na preferencyjnych warunkach. Jest termin startu

Program Pierwsze Mieszkanie

Ogłoszony w połowie grudnia ubiegłego roku program Pierwsze Mieszkanie - zgodnie z zapowiedziami - będzie skierowany do osób, które chcą kupić pierwsze mieszkanie. Program ma zawierać dwa elementy. Pierwszym z nich jest Bezpieczny Kredyt 2 procent, który będzie skierowany do osób do 45. roku życia, które nie mają i nie miały mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku i "pierwszego mieszkania" spełnić będzie musiało przynajmniej jedno z nich.