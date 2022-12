"Skorzystają przede wszystkim najbogatsi ze średnich miast". Ekonomista o nowym pomyśle rządu

Rząd ogłosił nowy program Pierwsze Mieszkanie. Na jakich zasadach będzie można skorzystać z Bezpiecznego Kredytu i jakie warunki trzeba będzie spełniać? Doktor nauk ekonomicznych Adam Czerniak przedstawił swoje wyliczenia i porównał je z rządowymi.

Jak wynika z komunikatu resortu rozwoju i technologii, główne założenia programu Pierwsze Mieszkanie - Bezpieczny Kredyt to:

- obniżka raty o różnicę między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie, pomniejszone o marżę, oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2 proc.; - przez 10 lat; - możliwość korzystania z programu Mieszkanie bez wkładu własnego; - brak limitu ceny 1 m kw. przy zakupie mieszkania; - marża banku nie wyższa niż w innych kredytach.

Bezpieczny Kredyt 2 procent - wyliczenia ekonomisty

Dyrektor ds. badań Polityka Insight Adam Czerniak podał, że przeprowadził "kilka podstawowych obliczeń" dotyczących programu Pierwsze Mieszkanie - Bezpieczny Kredyt, przy czym założył "oprocentowanie, marże i regulacje KNF na poziomie z trzeciego kwartału 2022 roku".

"I rata kredytu 500 tys. zł będzie wynosić 3 329 zł i będzie systematycznie maleć. W przypadku kredytu 600 tys. zł wyniesie 3 995 zł i też będzie maleć" - napisał na Twitterze. Dodał też, że "aby otrzymać kredyt 2% na 500 tys. zł singiel będzie musiał miesięcznie wykazać dochód rozporządzalny (po opodatkowaniu) w kwocie co najmniej 8 613 zł i dysponować 20% wkładem własnym", a "przy braku 20% wkładu własnego dochód będzie musiał być istotnie wyższy".

Czerniak zwrócił uwagę, że "zarabiający w 2021 r. średnią krajową singiel będzie miał zdolność kredytową dla kredytu 2% w wysokości maksymalnie 187 tys. zł", "za co będzie mógł kupić 31 m2 w Rzeszowie i 18 m2 w Warszawie (pod warunkiem wyłożenia 20% wkładu własnego)".

Jak podał GUS, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2021 r. wyniosło 5662,53 zł.

Z wyliczeń ekonomisty wynika ponadto, że para osób zarabiających średnią krajową i z dwójką dzieci "będzie miała zdolność kredytową dla kredytu 2% w wysokości maksymalnie 431 tys. zł". Dodał, że "będzie mogła kupić 71 m2 w Rzeszowie i 42 m2 w Warszawie" przy 20-proc. wkładzie własnym.

Czerniak wskazał też, że "do kredytu 2% w kwocie 600 tys. zł państwo dopłaci rocznie ok. 40 tys. zł", a "Dla niższych kwot dopłata będzie proporcjonalnie mniejsza".

Dla kogo program Bezpieczny Kredyt?

"Moim zdaniem: Z kredytów skorzystają przede wszystkim najbogatsi ze średnich miast, którzy mogliby zaciągnąć podobny kredyt ze stałymi ratami. W rezultacie popyt wzrośnie tylko na skutek przyspieszenia decyzji zakupowych w obawie przed skasowaniem programu przez kolejny rząd" - napisał ekonomista.

Czerniak zastrzegł, że przyjął założenie, że "KNF pozwoli bankom na doliczenie dopłaty do kredytu 2% do dochodu rozporządzalnego kredytobiorcy", gdyż "w przeciwnym wypadku potrzebne dochody rozporządzalne będą o 1/3 wyższe".

Ekonomista odniósł się również do przykładów zaprezentowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. "Różnice wynikają z: przyjęcia innej wysokości marży (0,846% wobec 1,99% według danych ZBP), przyjęcia dłuższego okresu kredytowania (30 lat zamiast uwzględnianych przez KNF 25 l.) oraz przyjęcia oprocentowania Pekao zamiast średniej rynkowej (8,46% zamiast 8,67%)" - napisał.

Pierwsze Mieszkanie i Bezpieczny Kredyt - przykłady

MRiT przedstawił kilka przykładów, które mają pokazać, jak w praktyce ma wyglądać wsparcie w ramach programu Pierwsze Mieszkanie - Bezpieczny Kredyt.

Jak podał resort, w przypadku kredytu na 350 tys. zł na 30 lat i oprocentowania (z marżą) 8,46 proc.:

- pierwsza rata bez dopłaty to 3439,72 zł, - pierwsza rata po dopłacie to 1802,31 zł, - rata stała po 10 latach (przy założeniu, że warunki zostają bez zmian) to 2019,02 zł.

Natomiast w przypadku kredytu na 320 tys. zł na 25 lat i oprocentowania (z marżą) 8,46 proc.:

- pierwsza rata bez dopłaty to 3322,67 zł, - pierwsza rata po dopłacie to 1825,60 zł, - rata stała po 10 latach (przy założeniu, że warunki zostają bez zmian) to 1886,20 zł.

Jeśli weźmiemy pod uwagę kredyt na 550 tys. zł na 30 lat z oprocentowaniem (z marżą) 8,46 proc.:

- pierwsza rata bez dopłaty to 5405,28 zł, - pierwsza rata po dopłacie to 2832,19 zł, - rata stała po 10 latach (przy założeniu, że warunki zostają bez zmian) to 3172,74 zł.

