Rata ma być niższa o połowę. Oto nowy pomysł rządu

Rząd ogłosił nowy program Pierwsze Mieszkanie, który składa się z dwóch części: Bezpieczny Kredyt i Konto Mieszkaniowe. Kto może skorzystać z programu, ile wyniesie rata i od kiedy będzie można skorzystać z wsparcia przy zakupie nieruchomości. Wyjaśniamy, co wiadomo do tej pory.

Główne założenia programu Pierwsze Mieszkanie - Bezpieczny Kredyt to:

- obniżka raty o różnicę między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie, pomniejszone o marżę, oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2 proc. - przez 10 lat; - możliwość korzystania z programu Mieszkanie bez wkładu własnego; - brak limitu ceny 1 m kw. przy zakupie mieszkania; - marża banku nie wyższa niż w innych kredytach.

Kto może dostać Bezpieczny Kredyt?

"Kredyt będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania lub domu jednorodzinnego. Nie ma i nie miała także spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Kredyt mogą także wziąć małżonkowie lub rodzice co najmniej jednego wspólnego dziecka. W tym przypadku wystarczy, jeśli warunki wieku i pierwszego mieszkania spełni tylko jedno z nich" - wyjaśniło Ministerstwo Rozwoju i Technologii w komunikacie.

Jaka może być wysokość kredytu?

"Maksymalna wysokość kredytu, który może uzyskać jedna osoba, wynosi 500 tys. zł. W przypadku małżeństwa lub rodziców z dzieckiem maksymalna kwota kredytu to 600 tys. zł. Kredyt można otrzymać na mieszkania zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. W programie nie obowiązuje limit cen za 1 m2 mieszkania" - wskazało MRiT.

Jak obliczana jest dopłata?

Resort podał, że "dopłata do rat kredytu mieszkaniowego to różnica między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2 proc.".

Kiedy będzie można wziąć kredyt?

MRiT podało, że zakłada, że "nie później niż w III kwartale 2023 roku".

Jak długo będzie trwał program?

"Dopłata będzie przysługiwała przez 10 lat" - podał resort.

Pierwsze Mieszkanie i Bezpieczny Kredyt - przykłady

MRiT przedstawił kilka przykładów, które mają pokazać, jak w praktyce ma wyglądać wsparcie w ramach programu Pierwsze Mieszkanie - Bezpieczny Kredyt.

Jak podał resort, w przypadku kredytu na 350 tys. zł na 30 lat i oprocentowania (z marżą) 8,46 proc.:

- pierwsza rata bez dopłaty to 3439,72 zł, - pierwsza rata po dopłacie to 1802,31 zł, - rata stała po 10 latach (przy założeniu, że warunki zostają bez zmian) to 2019,02 zł.

Natomiast w przypadku kredytu na 320 tys. zł na 25 lat i oprocentowania (z marżą) 8,46 proc.:

- pierwsza rata bez dopłaty to 3322,67 zł, - pierwsza rata po dopłacie to 1825,60 zł, - rata stała po 10 latach (przy założeniu, że warunki zostają bez zmian) to 1886,20 zł.

Jeśli weźmiemy pod uwagę kredyt na 550 tys. zł na 30 lat z oprocentowaniem (z marżą) 8,46 proc.:

- pierwsza rata bez dopłaty to 5405,28 zł, - pierwsza rata po dopłacie to 2832,19 zł, - rata stała po 10 latach (przy założeniu, że warunki zostają bez zmian) to 3172,74 zł.

Konto Mieszkaniowe

Główne założenia programu Konto mieszkaniowe:

- na pierwsze mieszkanie albo dla dużych rodzin mieszkających w zbyt ciasnych mieszkaniach; - wpłaty od 500 do 2000 zł; - systematyczne wpłaty od 3 do 10 lat; - wpłaty po ukończeniu 13. roku życia. - premia mieszkaniowa równa rocznemu wskaźnikowi inflacji lub wskaźnikowi wzrostu cen mieszkań - naliczana corocznie, wypłacana jednorazowo; - odsetki zwolnione z podatku Belki; - 5 lat na wykorzystanie środków na zakup pierwszego mieszkania (również budowa domu, wkład mieszkaniowy do spółdzielni, partycypacja w SIM lub TBS).

Konto Mieszkaniowe - na czym polega?

"Oszczędzającemu będzie co roku naliczana premia równa rocznemu wskaźnikowi inflacji albo wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. W każdym roku wybierany będzie wskaźnik korzystniejszy dla oszczędzającego" - wyjaśniło MRiT w komunikacie.

Resort podał, że "oszczędności będą dodatkowo oprocentowane zgodnie z ofertą banku, przy czym odsetki będą zwolnione z podatku Belki".

"Premia mieszkaniowa i zwolnienie z podatku będą przysługiwać wyłącznie w przypadku wypłaty odłożonych środków na zakup co do zasady pierwszego mieszkania (w tym zakup lub budowę domu jednorodzinnego, sfinansowanie części kosztów inwestycji prowadzonej w ramach kooperatywy mieszkaniowej lub ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu), a także na wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej albo partycypację w SIM albo TBS" - napisał resort.

Dodał, że w przypadku zakończenia oszczędzania, na wydanie środków będzie 5 lat.

Konto Mieszkaniowe - przykłady

MRiT podał też przykładowe kwoty obrazujące mechanizm.

"W ciągu roku Pan Jan odłożył 12 tys. zł. Inflacja wyniosła 12,3 proc., a oprocentowanie banku 5 proc.. Naliczona premia odsetkowa to 1476 zł, a oprocentowanie banku zwolnione z podatku Belki 600 zł. Łącznie to 2076 zł" - podało ministerstwo.

"W kolejnym roku Pan Jan odłożył kolejne 12 tys. zł – jego wpłacony kapitał to 24 tys. Znowu naliczona zostanie premia odsetkowa. Inflacja wyniosła 4,5 proc., ale wzrost wartości ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego to 13 proc., więc premia naliczana jest zgodnie z tym wskaźnikiem. Wyniesie 3120 zł. Razem z premią naliczoną w ubiegłym roku to już 4596 zł. Oprocentowanie było już niższe – 2 proc., więc z tego tytułu oszczędzający uzyska dodatkowo 480 zł. Łącznie z premią i odsetkami z ubiegłego roku, będzie to już 5676 zł. Operacja będzie się powtarzać co roku aż do wypłaty środków" - wyjaśnił resort.

Autor:kris/dap

Źródło: PAP, TVN24 Biznes