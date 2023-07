Ważna zmiana dla kupujących pierwsze mieszkanie. "Oszczędność nawet kilkunastu tysięcy złotych"

czytaj dalej

Płaca minimalna w 2024 roku może wzrosnąć w skali roku o prawie 20 procent. "Dla wielu polskich przedsiębiorców będzie to ciężar nie do udźwignięcia - podkreślił we wtorkowym stanowisku Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP), który zwrócił uwagę na sytuację zwłaszcza najmniejszych przedsiębiorstw z mniejszych i mniej zamożnych miast. Organizacja postuluje o wprowadzenie regionalizacji minimalnych wynagrodzeń.