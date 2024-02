Patodeweloperka ma zostać ukrócona. Branża ostrzega

Nowe zasady budowania mają ukrócić patodeweloperkę - pisze "Rzeczpospolita". Jednak branża ostrzega, że przez szybkie wdrożenie przepisów, nawet kilkaset inwestycji może trafić do kosza, do tego podaż lokali spadnie, a ceny wzrosną.

Nowe przepisy a patodeweloperka

"Najważniejsza zmiana: minimalna odległość wielorodzinnego ponadczterokondygnacyjnego budynku od granicy działki to 5 metrów. Koniec z 'betonozą. Zmiany miały wejść w życie w styczniu, minister Buda przesunął jednak termin, odpowiadając na apel branży. Rozporządzenie podpisał już po wyborach. Budować po staremu będzie można, składając wniosek o pozwolenie na budowę do 31 marca" - wskazała "Rz".

- Zbyt krótki czas na dostosowanie się do przepisów uniemożliwi realizację od kilkudziesięciu do kilkuset inwestycji w całym kraju. Nowe normy zmuszą też do przeprojektowania tysięcy planowanych osiedli, co oznacza zmniejszenie ich skali - stwierdza cytowany przez dziennik Patryk Kozierkiewicz, ekspert Polskiego Związku Firm Deweloperskich (PZFD)