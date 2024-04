Patodeweloperka. Duże zmiany w budowie opóźnione

W poniedziałek weszło w życie rozporządzenie opóźniające termin wdrożenia rozwiązań przeciwdziałających tak zwanej patodeweloperce. Pierwotnie przepisy miały zacząć obowiązywać od początku kwietnia, nowy termin to 1 sierpnia 2024 roku. Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które jest autorem rozporządzenia, tłumaczyło, że zmiana terminu jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Chodzi o rozporządzenie ministra rozwoju i technologii w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepisy przesuwają datę wejścia w życie nowych regulacji o cztery miesiące.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii wyjaśnia

"Projekt rozporządzenia powstał w odpowiedzi na zgłaszane przez jednostki samorządu terytorialnego potrzeby związane chociażby z wydłużeniem czasu na modyfikacje dokumentacji planowanych inwestycji pod kątem nowych przepisów. Dlatego przesunięcie terminu wejścia w życie nowych regulacji wychodzi naprzeciw docierającym do resortu postulatom i umożliwi ukończenie projektów budowlanych dużych i skomplikowanych inwestycji" - wyjaśniał resort rozwoju i technologii w komunikacie opublikowanym w ubiegłym tygodniu.

Według MRiT "dodatkowy okres czterech miesięcy, umożliwi poszczególnym inwestorom ukończenie prac nad projektami inwestycji, które są w toku".

Wcześniej "Rzeczpospolita" informowała, że zmiana przepisów dotyczących warunków technicznych, jakie muszą spełniać budynki i ich usytuowanie, może sparaliżować przebudowy. Dziennik przytaczał wewnętrzne pismo departamentu prawnego Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, z którego miało wynikać, że jeśli ktoś zaplanował przebudowę, ale do 31 marca br. nie złożył odpowiedniego wniosku, to musi dokonać weryfikacji inwestycji i dostosować ją do nowych warunków technicznych, w tym odległości.

Cytowani przez gazetę eksperci wskazywali, że zgodnie z literalną wykładnią nowych przepisów po 1 kwietnia w ponad 4-piętrowym budynku nie będzie można np. zrobić otworu, by wstawić nowe okno, jeśli stoi on zbyt blisko sąsiedniej działki. Sparaliżowałoby to wiele inwestycji, a nawet uniemożliwiłoby utrzymanie nieruchomości w należytym stanie technicznym - oceniali rozmówcy "Rz".

Zmiany w budowie

Rozporządzenie, które ma wejść w życie 1 sierpnia 2024 roku, zakłada m.in. zwiększenie do 5 metrów odległości budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości ponad 4 kondygnacji od granicy działki. Dotąd odległość ta wynosiła minimum 3 metry w przypadku ścian bez okien lub drzwi, a w przypadku ścian z oknami lub drzwiami - 4 metry.

Zgodnie z rozporządzeniem lokal użytkowy w nowo projektowanych budynkach powinien mieć powierzchnię użytkową nie mniejszą niż 25 m2. Możliwe będzie wykonanie lokalu o mniejszej powierzchni pod warunkiem, że lokal znajduje się na pierwszej lub drugiej kondygnacji nadziemnej budynku i jest do niego bezpośredni dostęp z zewnątrz budynku.

W rozporządzeniu znalazły się też przepisy dotyczące powierzchni placów zabaw. W budynkach lub zespołach budynków powyżej 20 mieszkań będą musiały występować place zabaw o powierzchni minimalnej 20 m2. W przypadku gdy w budynku lub zespole budynków znajduję się od 21 do 50 mieszkań, będzie stosowany przelicznik 1 m2 na każde mieszkanie. Plac zabaw będzie miał powierzchnię co najmniej 50 m2, gdy inwestycja liczy od 51 do 100 mieszkań. W sytuacji, w której jest od 101 do 300 mieszkań, wówczas będzie obowiązywał przelicznik 0,5 m2 na każde mieszkanie. Z kolei plac zabaw będzie musiał mieć co najmniej 200 m2, kiedy jest powyżej 300 mieszkań.

Założono też wprowadzenie wymagania w zakresie odpowiednich przegród pomiędzy balkonami. Zgodnie z nową regulacją w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w przypadku wykonania więcej niż jednego balkonu na jednej płycie balkonowej należy zastosować przegrodę o wysokości co najmniej 2,2 metra oraz szerokość odpowiadającą co najmniej szerokości balkonu, a w przypadku gdy balkon ma szerokość równą lub większą niż 2 metry – minimum 2 metry. Przegroda powinna się też charakteryzować odpowiednią przepuszczalnością światła. Powinna ona wynosić minimalnie 30 proc., maksymalnie 50 proc., dzięki czemu taka przyciemniona przegroda ma dać poczucie odizolowania od sąsiadów.

W stosunku do budynku mieszkalnego wielorodzinnego projektowane przepisy wprowadzają też m.in. obowiązek wykonania pomieszczenia gospodarczego o powierzchni minimalnej 15 m2 na potrzeby przechowywania np. rowerów.

