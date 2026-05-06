Nieruchomości Znany serwis pod lupą UOKiK. Urząd bada zasady naliczania opłat

"Zgodnie z informacjami otrzymanymi przez UOKiK, zmiany w regulaminie serwisu Otodom obejmują wprowadzenie nowego modelu rozliczeń. Model ten ma opierać się na ustalaniu opłat za zamieszczenie ogłoszeń m.in. w oparciu o wartość wszystkich nieruchomości oferowanych przez danego użytkownika w ustalonym okresie rozliczeniowym. Tym samym wysokość opłat ma być zróżnicowana dla poszczególnych podmiotów, a także zależeć od cen na lokalnym rynku i jego specyfiki, na co ogłoszeniodawcy nie mają wpływu" - poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Dodał, że skargi dotyczą również braku przejrzystości zasad ustalania opłat, a także różnicowania warunków współpracy z agencjami nieruchomości.

🏡Czy zmiany zasad funkcjonowania serwisu ogłoszeniowego Otodom mogą ograniczać konkurencję?



Prezes UOKiK wszczął w tej sprawie postępowanie wyjaśniające.



Otodom pod lupą UOKiK

"Postanowiliśmy sprawdzić, czy nowe zasady naruszają prawo konkurencji. Weryfikujemy, czy właściciel serwisu Otodom posiada pozycję dominującą, to znaczy czy może działać w znacznym stopniu niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów. Sprawdzimy, czy nowe zasady mogą skutkować ograniczeniem konkurencji na rynku, w tym pomiędzy pośrednikami" - poinformował cytowany w komunikacie prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

UOKiK przypomniał, że w prawie konkurencji istnieje domniemanie, że jeśli udział przedsiębiorcy w rynku właściwym przekracza 40 proc., to ma on pozycję dominującą. Urząd dodał, że dominant nie może nadużywać takiej siły rynkowej i wykorzystywać jej na niekorzyść swoich kontrahentów, konkurentów i konsumentów.

Urząd podkreślił także, że postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko przedsiębiorcy. Jeśli analiza wykaże, że mogło dojść do naruszenia konkurencji, wówczas UOKiK rozpocznie postępowanie antymonopolowe. Za nadużywanie pozycji dominującej grozi kara do 10 proc. rocznego obrotu przedsiębiorcy.

