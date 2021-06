Relaksował się tam Gomułka i inni dygnitarze. Ośrodek wypoczynkowy sprzedany

Dekada poszukiwań

Łęgucki Młyn

Łęgucki Młyn to były ośrodek wypoczynkowy. Zajmuje powierzchnię około 7,5 ha. Jego wielkim atutem jest lokalizacja – na kolonii wsi Łęguty w gminie Gietrzwałd, nad jeziorami Łęguty i Isąg, nieopodal drogi wojewódzkiej z Łukty do Podlejek. Znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich, w obszarze ptasim oraz siedliskowym Natura 2000 – dolina i rzeka Pasłęka. Częściowo jest położony na terenie rezerwatu przyrody - ostoja bobrów na rzece Pasłęce. Od Olsztyna dzieli go zaledwie 30 km.