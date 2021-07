Odszkodowania za wywłaszczenie. Rząd zapowiada zmiany

Projekt zmian w poniedziałek został skierowany do zespołu programowania prac rządu.

Odszkodowania za wywłaszczenie

Jak mówił Marcin Horała na poniedziałkowej konferencji prasowej, "przykład przedsiębiorców, drobnych przedsiębiorców jest tutaj szczególnie bolesny". - Ponieważ dla drobnego biznesu kwestia zawieszenia działalności, zaprzestania produkcji, czy świadczenia usług nawet na kilka miesięcy, to może w praktyce oznaczać likwidację tego biznesu. (Taki przedsiębiorca - red.) dostanie tylko wartość nieruchomości, wartość gruntu, ale nikt nie zwróci kosztów związanych z utratą klientów, niedotrzymaniem zobowiązań, z tym że firma przez jakiś czas nie ma przychodów, a trzeba płacić pensje pracownikom, spłacać kredyty. To wszystko w obecnym systemie pozostaje niezrekompensowane i my chcemy żeby taka rekompensata miała miejsce - zapowiedział Horała.