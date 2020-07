Odrolnianie na potęgę. Apel do premiera o zmianę przepisów

"Wzrostowy trend"

Gleby klas I-III to gleby bardzo dobre, dobre i średnio dobre. Gleby IV - to gleby średnie, ale nadające się do produkcji rolnej. W skali kraju w Polsce gleby I-II klasy zajmują powierzchnię 3,7 proc., gleby IIIa I IIIb – 18 proc., gleby średniej jakości (IVa i IVb) – 35,2 proc. Pozostały grunty - to ziemie słabe.