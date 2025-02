"Odkryto zmumifikowane ciało". Wiceminister odpowiada

"Na początku grudnia 2024 roku w jednym z lokali socjalnych należących do zasobu miasta Zielona Góra wybuchł pożar. Okazało się, że najemca tego mieszkania od lat praktykował zbieractwo i nagromadzona hałda śmieci została objęta pożarem, który rozprzestrzenił się na resztę kamienicy. Za poniesione straty, liczone w setkach tysięcy, zapłaci właściciel lokalu, czyli miasto Zielona Góra, a co za tym idzie – podatnicy" - napisała posłanka.

"Odkryto zmumifikowane ciało lokatora"

Podała też inny przykład, z gminy Zabór (woj. lubuskie). Opisała, że "w jednym z mieszkań należących do zasobów gminy odkryto zmumifikowane ciało lokatora, którego sąsiedzi nie widzieli od 2 lat". Zwróciła uwagę, że sytuacja zdarzyła się, mimo że urząd gminy wysyłał mieszkańcowi liczne wezwania do uiszczenia opłat. Jednak nie było możliwości, by urzędnicy sami weszli do mieszkania sprawdzić, co się dzieje z najemcą.