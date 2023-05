Obcokrajowcy kupują mieszkania w Polsce. "Silny wzrost"

Obcokrajowcy w 2022 roku kupili w Polsce ponad 29 tysięcy mieszkań, podczas gdy rok wcześniej było to 22 tysiące lokali - wynika z raportu analityków PKO BP. Z ich szacunków wynika, że cudzoziemcy byli stroną kupującą nawet w co siódmej transakcji dotyczącej nieruchomości mieszkaniowej. Do wzrostu aktywności na polskim rynku mieszkaniowym najsilniej przyczynili się Ukraińcy i Niemcy.

Oznacza to - jak dodano - że w 2022 w przypadku w co siódmym akcie notarialnym kupującym był cudzoziemiec, podczas gdy w 2021 był to zaledwie co dwudziesty akt.